El mundo influencer vuelve a ser noticia al recibir un nuevo y duro golpe ante el cruento asesinato de uno de sus creadores de contenido más populares.

Se trata de Camilo Ochoa, más conocido en su comunidad ‘El Alucín’. El suceso tenía lugar este sábado, 16 de agosto, en su casa, situada Lomas de Cuernavaca, Morelos.

La popular figura en redes fue víctima de un crimen aparentemente organizado, y finalmente confirmado en un comunicado por la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Varios periódicos y sitios web como Milenio, apuntan a que fueron sus seres queridos quienes, al llegar a su casa, hallaron el cuerpo sin vida de Ochoa en el baño. Ya era demasiado tarde.

Los primeros indicios y reportes policiales apuntan a que un hombre encapuchado entró en su domicilio y le disparó a bocajarro, huyendo poco después en un Chevrolet blanco. Hasta el momento no hay sospechosos ni detenidos.

Ocho era conocido por su contenido en plataformas como YouTube y Facebook en las que narraba cómo había sido su vida como integrante del movimiento del narcotráfico y su relación con grupos del crimen organizado a su vez vinculados con el Cártel de Sinaloa de El Chapo Guzmán.

Se hizo dio a conocer con más fuerza tras una entrevista con la periodista Adela Micha, en la que habló de su relación con actividades del crimen organizado, su ingreso en prisión y temas muy delicados como la situación de extremo peligro y violencia que se vive en México. Cada afirmación y descripción que hacía de ciertos hechos sobre ese mundo criminal, ponían en riesgo su vida, hoy aniquilada sin piedad.

