Jueves 07 de agosto de 2025
Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Al artista lo asesinaron el pasado sábado, 2 de agosto, en Virginia. Le dispararon hasta la muerte en plena calle

Por Ernestina García

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle
Esta semana, saltaba la noticia de que el pasado sábado, 2 de agosto, un hombre en Virginia había sido disparado a bocajarro hasta la muerte en plena calle mientras paseaba a su perro.

La persona asesinada resultó ser el actor Adam Turck, de 35 años.

Según informó el Departamento de Policía de Richmond, donde se produjeron los hechos, todo se desencadenó cuando el artista intentó intervenir en una disputa doméstica de la que fue testigo mientras caminaba con su can.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 10 de la mañana en la calle East Grace Street. Al llegar a la escena del crimen, la policía se encontró con dos hombres gravemente heridos.

Las investigaciones policiales indican que un joven de 19 años estaba discutiendo con una mujer en la acera. Al ser testigo de este violento episodio, Turck, que pasaba por allí, intervino y fue disparado por el agresor que, posteriormente, se disparó a sí mismo.

El actor ha sido despedido con todos los honores por su comunidad, que le recuerda como un hombre entregado y generoso, además de toda una promesa de la actuación. Fue nominado varias veces a los premios de la comunidad de teatro Theatre Community Circle Awards y ganó el de Mejor Actor en 21018, con la obra Hand to God.

Recientemente había participado en la producción Smoke del teatro Cadence Theatre y estaba preparando la obra Dracula: A Comedy of Horrors, en el Richmond Triangle Players para este Otoño.

Su familia comunicó su intención de donar los órganos del actor para seguir salvando vidas.

Noticia al Día/People

Al Dia

Versión oficial del gobierno de EE UU desmintiendo muerte del animador venezolano Luis Manuel Rivas Velásquez: "Solo se desmayó"

La noticia sobre su supuesto fallecimiento circuló el martes 6 de agosto, en horas de la noche
Farándula

La batalla de Mariángel Ruiz contra la distonía y así lo explica

En un video publicado en sus redes sociales, la también actriz decidió resolver las dudas de muchas personas sobre los extraños movimientos que a veces hace con su cara.
Al Dia

La trágica historia del joven encontrado enterrado en la casa de Gustavo Cerati

En el sitio del hallazgo también fueron hallados un reloj Casio, un amuleto, un llavero, un corbatín y una ficha de casino.
Farándula

Brad Pitt está de luto, murió su madre Jane Etta Pitt

Jane Etta Pitt, la madre del reconocido actor Brad Pitt, falleció a sus 84 años. Así lo confirmó la revista People


