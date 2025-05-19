Asesinaron al cantante de vallenato Diego Pineda Maestre en Bogotá

El cantante colombiano de vallenato Diego Pineda Maestre murió el pasado sábado 17 de mayo, a consecuencia de los disparos recibidos por parte de desconocidos, mientras se desplazaba en un vehículo por la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, recogen medios locales.

Según los reportes, Pineda abordó un automóvil junto con un amigo tras salir de un partido de fútbol. Más tarde, dos hombres que viajaban en otro vehículo abrieron fuego en contra de la víctima, quien se encontraba en el asiento del copiloto.

Las autoridades fueron alertadas por el amigo de Pineda e iniciaron un operativo con el fin de hallar a los responsables del crimen. El vehículo en el que iban fue encontrado abandonado en la localidad de Los Mártires, y en su interior se descubrió un arma, así como "otros elementos materiales probatorios".

Inicialmente se informó que Pineda, de 39 años, fue asesinado cuando intentaban despojarlo de sus pertenencias. Sin embargo, más tarde la Policía señaló que actualmente está colaborando con el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación para hallar a los delincuentes y para determinar el verdadero motivo del homicidio.

En las redes sociales circula un video, registrado por una cámara de seguridad, que muestra los momentos posteriores al tiroteo. En un instante de la grabación se observa al que parece ser Pineda desplomándose sobre la calle a causa de sus heridas.

¿Quién es Diego Pineda Maestre?

Diego Pineda, que pertenecía a la familia Pineda Maestre, reconocida en el folclor vallenato, inició su carrera musical desde joven junto a su hermano Nico. En 2007, ambos formaron una agrupación musical que produjo éxitos como Historia de chat y Clase aparte. Además, Diego fue corista de destacados artistas del género, como Luifer Cuello y Peter Manjarrés, y era conocido por su participación en eventos sociales donde compartía su talento. En redes sociales, solía publicar momentos de sus presentaciones y reflexiones sobre su pasión por la música, lo que incrementó el impacto de su muerte entre sus seguidores y colegas.

El caso tomó mayor relevancia tras la difusión de un video de seguridad que captó el momento del ataque. En las imágenes, se observa cómo Pineda se desploma fuera del vehículo tras recibir los disparos, mientras un hombre intenta auxiliarlo y una mujer, visiblemente angustiada, busca contactar a los servicios de emergencia. Posteriormente, varios ciudadanos colaboraron para trasladarlo a un hospital, aunque ya era demasiado tarde.

