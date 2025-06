Así cantó Shakira el tema "Ciega sorda y muda" junto a un mariachi en México

La noche del miércoles 19 de marzo, Shakira brilló y cantó con Mariachi en su concierto debut en la Ciudad de México que la convierte en la primera mujer en presentarse siete veces en el Estadio GNP Seguros, que puede albergar a cerca de 65.000 fanáticos.

La colombiana se lució al cantar el tema "Ciega sorda y muda" con un atuendo lleno de luces.

Con la gira ‘Las mujeres ya no lloran’, la artista colombiana se ha convertido en un diamante inalterable, generando millones de dólares con su música y iluminando cada noche de la capital con sus cien seguidores vestidos de plata en la emblemática entrada ‘Camina con la Loba’.

Con el ritmo electropop de Bizarrap y la melodía ‘La Fuerza’, la reina de los movimientos de cadera comenzó -con un pequeño retraso- uno de los once shows que tenía programados para el año.

“Es la primera de siete noches en esta ciudad que tantas alegrías me ha dado. Estamos batiendo un récord histórico y hoy les voy a dar todo lo que tengo. No hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada mexicana”, dijo Shakira nostálgica, pues no había pisado los escenarios de la capital desde 2018.

México aúlla al ritmo de ‘la loba’

En un mismo escenario los amantes musicales de la colombiana se unen disfrazados como una manada que representa todas sus épocas.

A lo lejos se ve la danza de las pelucas moradas de la afamada canción ‘La intuición’ de los inicios del 2000, los atuendos de Belly Dance que marcaron sus coreografías y hasta los sombreros de corte mexicano que ha vestido la artista en temas como ‘El Jefe’, acompañada del grupo Fuerza Regida. Reseñó EFE.

Como si leyera la mente de su público, la intérprete confesó que “estos tres años no han sido un camino de rosas, pero he aprendido que la caída no es el final, es un vuelo más alto”.

Shakira con Mariachi en el Estadio GNP frente a 65 mil personas 🇲🇽 pic.twitter.com/Ya2Z0rK2ig — Indie 505 (@Indie5051) March 20, 2025

Noticia al Día/EFE/El universal México