Así fue como Rubby Pérez entró al Jet Set justo antes del incidente

A raíz del lamentable derrumbe del techo en la discoteca Jet Set anoche, usuarios que se encontraban presentes han recurrido a las redes sociales para compartir sus experiencias de la noche, especialmente recordando la electrizante presentación del reconocido merenguero Rubby Pérez justo antes del colapso.

Publicaciones como Instagram se han llenado de videos y mensajes que describen la atmósfera vibrante y llena de energía que se vivió durante la actuación del "Negro de la Salsa". Testimonios de asistentes relatan cómo Pérez interpretó sus éxitos más emblemáticos, poniendo a bailar y cantar a todo el público presente.

Los usuarios han coincidido en destacar el profesionalismo y la entrega de Rubby Pérez en el escenario, creando un ambiente festivo que ahora se recuerda con una mezcla de nostalgia y tristeza.

