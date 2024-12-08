Miércoles 24 de septiembre de 2025
Al Dia

Así fue el emotivo regreso a los escenarios de Alejandra Guzmán tras el fallecimiento de Silvia Pinal

Así fue el emotivo regreso a los escenarios de Alejandra Guzmán tras el fallecimiento de Silvia Pinal. Foto: RRSS

Por Christian Coronel

Así fue el emotivo regreso a los escenarios de Alejandra Guzmán tras el fallecimiento de Silvia Pinal
Una semana después de la partida de doña Silvia Pinal, Alejandra Guzmán, su hija, ha tomado la decisión de reencontrarse con sus fans y retomar su carrera sobre los escenarios, a pesar del luto que atraviesa.

Y es que para la intérprete fue muy especial el sentirse cobijada por sus seguidores a lo largo del tiempo en el que la actriz estuvo hospitalizada y tras su fallecimiento, por lo que cumplir con las fechas que ya tenía pactadas fue una manera de agradecerles por tanto.

La intérprete se presentó el pasado viernes en Mérida, Yucatán, ante un público que la esperaba con mucho cariño y emoción. Y aunque Alejandra dio lo mejor de sí sobre el escenario, no pudo evitar mostrarse vulnerable en ciertos momentos. De hecho, en un momento del show, la cantante quiso compartir con su público cómo vivió los últimos momentos de vida al lado de su mamá.

"Me regaló algo bien cabr**… mi mamá, me regaló ese momento en el que dejas de respirar, ese momento es único, como cuando naces, y ves a un niño nacer y cuando trasciendes igual y se va a otro lugar", dijo visiblemente conmovida. "Todos vamos al mismo lugar, espero verlos en el mismo lugar", finalizó su mensaje y lanzó un beso al cielo.

Durante el concierto, Alejandra no pudo evitar las lágrimas, instantes en las que los asistentes le demostró sus total cariño y entrega, algo que ella agradeció con su talento. “Mi mamá me enseñó a estar en el escenario”, compartió en otro momento, dejando en claro que, pese a todo pronóstico, "el show debe continuar", tal y como le enseñó su mamá.

