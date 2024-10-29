Los dos artistas venezolanos Carlos Mata y Jeannette Rodríguez se reencontraron en España y rememoraron momentos en los que actuaron juntos en la recordada telenovela Cristal.

Con el tema Mi vida eres tú, interpretada por Rudy La Scala, los atores se abrazaron y hasta un piquito se dieron al reencontrarse y recordar una de las telenovelas con mayor éxito en la historia que marcó una generación.

Convertida en un fenómeno que cruzó las fronteras, Cristal fue un éxito de la época que cautivó a toda España.

Noticia al Día