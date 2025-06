Así luciría el rey del reggae Bob Marley a sus 80 años, según la IA

La Inteligencia Artificial (IA)sigue haciendo lo mejor con los artistas y personajes públicos, esta vez le tocó a Bob Marley quien fue recreado y mostrado luciendo sus 80 años. Un regalo para su fanaticada.

Robert Nesta Marley, conocido como Bob Marley, nació el 6 de febrero de 1945 en Nine Mile, Jamaica. Extraordinario compositor, cantante y líder de la banda The Wailers, irrumpió en el mundo musical con un reggae intrépido y creativo, de brillo propio e inquietante denuncia social por la redención y el amor en todos los sentidos.

Marley, escribió Mikal Gilmore en 2005 en la revista Rolling Stone, “era un hombre sin tiempo, con una misión que nadie en la música popular había intentado antes”, logró “popularizar el reggae, una música que sonó extraña para muchos oídos, y transmitir a una audiencia masiva las verdades de su problemática patria, Jamaica”.

Ruta final de Bob Marley



El Stanley Theatre de Pittsburgh fue el escenario del último concierto el 23 de septiembre de 1980. Al año siguiente, el 11 de mayo, falleció en una clínica de Miami. Tan solo tenía 36 años. El 20 de mayo más de veinte mil personas le dieron el último adiós en su tierra natal.

El autor de “One Love”, “No woman, no cry”, “Crazy Baldhead”, “Could you be loved”, “War” y “Redemption Song” realizó catorce producciones discográficas en estudio y cuatro en vivo.

