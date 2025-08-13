Miércoles 13 de agosto de 2025
Así recordó Danielita Alvarado al "Negrito Fullero" en su cumpleaños: "Habrías tenido varias tortas"

El galán de las novelas era dulcero. Probaba todas tortas las que le hacían en su día

Por Haroldo Manzanilla

Así recordó Danielita Alvarado al
La actriz venezolana Daniela Alvarado recordó este martes a su padre, el reconocido actor y cantante Daniel Alvarado, con motivo de la fecha de su cumpleaños.

A través de su cuenta en Instagram, Daniela publicó un mensaje acompañado de una foto, donde evocó una de las costumbres que más disfrutaba su padre: probar varias tortas en su día especial.

“Tortas? Habrías tenido varias! Lo sé. Y si además probabas un poquito de cada una, eras el más feliz! Mi papi lindo… El Tata! Feliz Cumpleaños papi, donde quiera que estés ❤️ Te amo”, escribió la actriz.

Daniel Alvarado, fallecido en 2020, fue una de las figuras más queridas de la televisión, el cine y la música venezolana, recordado por su trabajo en más de 90 producciones y por su interpretación de temas gaiteros como El negrito fullero.

La publicación de Daniela generó numerosos mensajes de apoyo y cariño por parte de sus seguidores, quienes recordaron con afecto al “Tata” y su legado artístico.

Así recordó Danielita Alvarado al "Negrito Fullero" en su cumpleaños: "Habrías tenido varias tortas"

El galán de las novelas era dulcero. Probaba todas tortas las que le hacían en su día
Ricardo Portillo confiesa que añora a Maracaibo: Tiene dos temas de temporada sonando y prepara otro a la Chinita

El artista espera poder visitar Maracaibo pronto
Lila Morillo en Caracas pregunta por su natal Maracaibo

Lila Morillo cumplirá 85 años el próximo 14 de agosto

"Te amo Venezuela", el mensaje en español de Kylie Jenner

Es el segundo video de la modelo que se hace viral en los últimos días al hablar español

