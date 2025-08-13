Así recordó Danielita Alvarado al "Negrito Fullero" en su cumpleaños: "Habrías tenido varias tortas"

La actriz venezolana Daniela Alvarado recordó este martes a su padre, el reconocido actor y cantante Daniel Alvarado, con motivo de la fecha de su cumpleaños.

A través de su cuenta en Instagram, Daniela publicó un mensaje acompañado de una foto, donde evocó una de las costumbres que más disfrutaba su padre: probar varias tortas en su día especial.

“Tortas? Habrías tenido varias! Lo sé. Y si además probabas un poquito de cada una, eras el más feliz! Mi papi lindo… El Tata! Feliz Cumpleaños papi, donde quiera que estés ❤️ Te amo”, escribió la actriz.

Daniel Alvarado, fallecido en 2020, fue una de las figuras más queridas de la televisión, el cine y la música venezolana, recordado por su trabajo en más de 90 producciones y por su interpretación de temas gaiteros como El negrito fullero.

La publicación de Daniela generó numerosos mensajes de apoyo y cariño por parte de sus seguidores, quienes recordaron con afecto al “Tata” y su legado artístico.

