Así se mostró el actor Fernando Carillo durante entrevista

El comunicador e influencer venezolano Ances Díaz, durante la más reciente entrega de su programa “El chamo del pelo azul”, tuvo como invitado especial al actor Fernando Carrillo, ícono de la televisión criolla por sus loables interpretaciones en telenovelas como “La dama de rosa”, “Abigaíl”, “Rosalina”, entre otros títulos.

Carrillo se mostró vestido de miliciano lo que generó debate en redes sociales.

En esta oportunidad, Carrillo desentrañó el conflicto de intereses que rodean al campo del entretenimiento, especialmente ante aquellos referentes que hacen uso de sus conocimientos y cualidades actorales para desafiar al sistema capitalista y reivindicar las causas humanísticas, al punto que lució el característico uniforme de miliciano durante su entrevista.

El actor detrás de Álvaro en la telenovela “Mansión de Luxe”, aseguró que siempre se ha mostrado receptivo, satisfecho y orgulloso por los éxitos que han consumado los venezolanos desde cualquier trinchera, sobre todo, si incursiona en un campo tan desafiante y demandante como lo es el entretenimiento.

“A mí me gusta estar rodeado de gente campeona, de gente de bien, pero hay gente que como no se cree capaz de triunfar y de que le vaya bien en la vida, tienen ese ese gusanito que es horrible, que es el de la envidia y eso enferma a cualquiera”, explicó Carrillo.

El actor considera que hay que acudir a Dios en cualquier momento de debilidad y frustración, sobre todo, cuando el resentimiento y los celos nublan el juicio.

“Llegué a sentir envidia en una competencia por un personaje en Hollywood para los estudios Universal, en ese momento aprendí que lo que no es para mí, no es para mí, de ahí en adelante no volví a sentir más envidia. Cuando sientas algo feo debes arrodillarte y decir: ‘Padre, por favor, que esto tan feo que estoy sintiendo por el chamo del pelo azul (ejemplo) se le regrese en beneficio, en bienestar, en prosperidad y aleja este mal sentimiento de mí. Si vuelves a sentir esa sensación tan fea repites la oración, porque eso lo que va a hacer es que se les regrese la felicidad y que no los castigue Dios por estar deseándole mal a los demás”, exhortó Carrillo.

Su posición política

Fernando Carrillo acotó que el momento que definió su carrera artística fue en el año 2003, cuando apareció en el programa “Aló Presidente” y reafirmó su apoyo al proceso revolucionario.

“En ese momento empezaron las prohibiciones, como negarme contratos o darme cabida en los espacios de televisión a los que les he producido millones de dólares. Desde ese momento, en el 2003, me han hecho un boicot, me han hecho un bloqueo, me han sancionado como artista. Soy el artista más sancionado en la historia de la televisión y del mundo artístico venezolano”, aseveró.

Relató que esa cultura de la cancelación hacia su persona comenzó tras la culminación de la “telenovela más exitosa y vendida” de las producciones de habla hispana, como fue el caso de “Rosalinda” (1999), estelarizada por Thalía y donde Carillo fungió como el interés romántico de la protagonista.

La propuesta se transmitió en 126 países de los cinco continentes que dispone el mundo, además se tradujo en más de 12 idiomas.

Noticia al Día/La Iguana TV