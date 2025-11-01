Así se vistió Lady Gaga en Halloween: la noche más aterradora

El 31 de octubre, se celebró Halloween en todo el mundo y, a pesar de que ningún disfraz podrá superar los de Heidi Klum, que este año se convertía en Medusa con serpientes en movimiento en la cabeza incluida, en España y el resto del mundo, las artistas tampoco se quedaron atrás.

Las artistas tampoco se han quedado atrás. Lady Gaga, Aitana… no desaprovecharon la oportunidad de convertirse en los personajes más espeluznantes para celebrar la noche más aterradora y hacemos un repaso por los mejores ‘looks’ de todas ellas.

Lady Gaga es una de las artistas más vinculadas a Halloween, y no es casualidad. Su estética está fuertemente vinculada con reminiscencias góticas o lúgubres, como así demuestra su espectáculo en directo con la gira The Mayhem Ball, con la que este 31 de octubre celebra su tercer concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

