Lunes 01 de septiembre de 2025
Farándula

Axel confesó que se prepara para ser sacerdote: "A partir de los 60, que por ahí la curva de la vida está un poco más relax"

Hace algunos meses, el cantante reveló que se prepara para posibles catástrofes mundiales. “Tengo comida guardada para un año, valijas listas, cuchillos de todos los tamaños. Soy tipo boy scout”

Por Candy Valbuena

Axel confesó que se prepara para ser sacerdote:
Foto: Instagram de Axel
El cantante argentino, Axel confesó que se prepara para ser Sacerdote. Axel aseguró que Dios le dio “la gracia de tener algunas canciones que han calado muy fuerte” y reveló la conexión tan especial que lo une a la religión.

La confesión de Axel dejó a todos sin palabras, como se podía esperar. Sin embargo, el cantante explicó que lo dice en serio. “En un momento quería ser cura yo. Creo que lo voy a ser”, admitió en el micrófono de Lapré, en el stream de Telefe.

La presentadora, La Tora Villar, quiso saber más al respecto y le preguntó por sus creencias, marcando que es normal que mencione a Dios en sus conversaciones y declaraciones. “Yo re creo en Dios. De chico era monaguillo”, comentó. Grego Roselló, por su parte, intervino con algo de humor. “Te imaginás que te hace la misa el domingo y es Axel. Voy a decir: Me están jodiendo. Lo primero que pienso es en un videoclip”.

Explicó

Tras esas declaraciones, Axel intentó explicar un poco más de esta sorpresiva decisión. “Hace un par de meses sentí como una bajada de línea ahí arriba. Yo siempre quise ser franciscano, soy devoto de San Francisco de Asís desde los 12 años. Y dije: ‘A partir de los 60, que por ahí la curva de la vida está un poco más relax’. No voy a quedarme con esa espina de ser franciscano algún día”, comentó.

Fue entonces que la presentadora insistió y le preguntó si es compatible el tema de ser sacerdote y tener hijos. “Sí, sí, ya sí. Depende igual qué rama también”, sentenció.

También se prepara para una eventual catástrofe mundial

No es la primera vez que Axel sorprende con algunas de sus declaraciones. Hace algunos meses, el cantante reveló que es prepper y que se prepara para posibles catástrofes mundiales. “Tengo comida guardada para un año, valijas listas, cuchillos de todos los tamaños. Soy tipo boy scout”, dijo en aquel entonces.

Siguiendo con esa tendencia, y a partir de sus palabras que se hicieron virales, también detalló cómo prepara su kit de emergencia. “Tengo sogas, mosquetones, pastillas para purificar agua, filtros. Lo importante es sobrevivir los primeros tres a cinco días; si pasás eso, después seguro la vas a poder pelear”, aseguró Axel en ese momento.

Noticia al Día/Con información de Caras

