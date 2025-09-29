Lunes 29 de septiembre de 2025
Farándula

Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026

La superestrella latina Bad Bunny, conocido por llevar la música en español a lo más alto de las listas de éxitos, será el encargado de dar vida al espectáculo del medio tiempo del Super Bowl en febrero.

Por Pasante1

Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La superestrella latina Bad Bunny, conocido por llevar la música en español a lo más alto de las listas de éxitos, será el encargado de dar vida al espectáculo del medio tiempo del Super Bowl en febrero. La NFL (National Football League) anunció esta emocionante noticia el domingo, generando gran expectativa entre sus millones de seguidores.

El Super Bowl, que se considera el programa de televisión más visto del año, atraerá a más de 130 millones de espectadores, tal como ocurrió en la temporada pasada con la actuación del rapero Kendrick Lamar. El evento se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, cerca de San Francisco.

"Lo que estoy sintiendo va más allá de mí mismo", expresa Bad Bunny en un comunicado. "Es por quienes vinieron antes que yo y corrieron incontables yardas para que yo pudiera llegar y marcar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que vamos a ser el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL".

Nacido como Benito Antonio Martínez Ocasio en Puerto Rico, Bad Bunny ha alcanzado la fama mundial con éxitos como "MIA", "I Like It", "Me porto bonito" y "Dákiti". Ha sido nominado a 10 premios Grammy, ganando tres en categorías significativas. Además, ha recibido 12 Grammy Latinos, consolidando su posición como uno de los artistas más influyentes de la música actual.

Este será el séptimo espectáculo de medio tiempo producido por Roc Nation, la empresa de entretenimiento y deportes fundada por Jay-Z. La colaboración entre Roc Nation y la NFL se produjo en un contexto de tensiones relacionadas con la gestión de protestas por parte de la liga, especialmente tras las acciones del mariscal de campo Colin Kaepernick.

Bad Bunny también ha sido un ferviente defensor de los problemas sociales que afectan a Puerto Rico. Recientemente, expresó su preocupación sobre la seguridad de sus fans en Estados Unidos, limitando su gira a una sola fecha en el país. En un video que publicó el otoño pasado, el artista mostró su orgullo por su isla en respuesta a comentarios despectivos de figuras públicas.

"Cada vez que me expreso sobre algo, lo hago porque lo siento", comenta Bad Bunny en una entrevista con *The New York Times*. "No es porque sea Bad Bunny y tenga 40 millones de seguidores, sino porque soy un ser humano normal con sentimientos".

El espectáculo del medio tiempo, patrocinado por Apple Music, se emitirá por NBC. La NFL dio a conocer la elección de Bad Bunny a través de un video en redes sociales, donde se le ve sentado sobre un travesaño amarillo de gol de campo en una playa, con su canción "Callaíta" sonando de fondo.

"Lo que Benito ha hecho y sigue haciendo por Puerto Rico es verdaderamente inspirador", declara Jay-Z en un comunicado. "Nos sentimos honrados de tenerlo en el mayor escenario del mundo".

Pasante/Leila González

Noticia al Día/Infobae

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026

Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026

Al menos cuatro muertos dejó un tiroteo en una iglesia en EEUU

Al menos cuatro muertos dejó un tiroteo en una iglesia en EEUU

Restauran museo del Dr. José Gregorio Hernández de cara a la Canonización

Restauran museo del Dr. José Gregorio Hernández de cara a la Canonización

CICPC San Francisco conquista la Copa PDVSA 2025

CICPC San Francisco conquista la Copa PDVSA 2025

Lewis Hamilton despide a Roscoe, su fiel compañero canino

Lewis Hamilton despide a Roscoe, su fiel compañero canino

Imdep impulsa eliminatorias de Futsal de los Judenacom en la parroquia Francisco Ochoa

Imdep impulsa eliminatorias de Futsal de los Judenacom en la parroquia Francisco Ochoa

Presentación musical honró a José Gregorio Hernández y a la madre Carmen Rendiles

Presentación musical honró a José Gregorio Hernández y a la madre Carmen Rendiles

Sicarios asesinan a un hombre y los capturan tras persecución policial en Perú

Sicarios asesinan a un hombre y los capturan tras persecución policial en Perú

Barcelona remontó a la Real Sociedad y es el nuevo líder de LaLiga

Barcelona remontó a la Real Sociedad y es el nuevo líder de LaLiga

Un motorizado muerto al chocar contra una camioneta en Mara

Un motorizado muerto al chocar contra una camioneta en Mara

Hijo de Poncho Zuleta sufre robo en Valledupar

Hijo de Poncho Zuleta sufre robo en Valledupar

Falleció Russell Nelson, el presidente más longevo de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Falleció Russell Nelson, el presidente más longevo de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Eran zulianos los ocupantes de las camionetas volcadas en la carretera Coro-Punto Fijo

Eran zulianos los ocupantes de las camionetas volcadas en la carretera Coro-Punto Fijo

Imponente discurso de Meloni:

Imponente discurso de Meloni: "Si te sientes ofendido por el crucifijo, no es aquí donde debes vivir"

Baralt se sumó al simulacro nacional luego de registrarse los sismos en la región zuliana

Baralt se sumó al simulacro nacional luego de registrarse los sismos en la región zuliana

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Avanzan las actividades en Trujillo para celebrar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

Avanzan las actividades en Trujillo para celebrar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

Presidente Maduro aseguró que Venezuela está preparada y organizada para afrontar

Presidente Maduro aseguró que Venezuela está preparada y organizada para afrontar "cualquier eventualidad"

Inameh prevé chubascos en el Zulia y varios estados del país este lunes 29-Sep

Inameh prevé chubascos en el Zulia y varios estados del país este lunes 29-Sep

El venezolano Angelo Toscano se consagró campeón juvenil del Sudamericano de Natación en Brasil

El venezolano Angelo Toscano se consagró campeón juvenil del Sudamericano de Natación en Brasil

Águilas del Zulia arranca su pretemporada este 29 de septiembre

Águilas del Zulia arranca su pretemporada este 29 de septiembre

Noticias Relacionadas

Al Dia

Definida la postemporada 2025 de las Grandes Ligas

12 equipos competirán por el título de Serie Mundial 2025
Internacionales

PAS lidera ajustadamente las legislativas en Moldavia en medio de denuncias por interferencia rusa

Anteriormente, la presidenta moldava, Maia Sandu, no descartó que los resultados de las elecciones parlamentarias de este domingo pudieran ser anulados en caso de una victoria de la oposición debido a la supuesta interferencia rusa en el proceso de votación
Farándula

Hijo de Poncho Zuleta sufre robo en Valledupar

El joven fue despojado de una cadena avaluada en 30 millones de pesos y de su teléfono celular (iPhone)
Al Dia

Tiroteo e incendio en una iglesia mormona de Michigan

El atacante murió


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025