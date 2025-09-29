La superestrella latina Bad Bunny, conocido por llevar la música en español a lo más alto de las listas de éxitos, será el encargado de dar vida al espectáculo del medio tiempo del Super Bowl en febrero. La NFL (National Football League) anunció esta emocionante noticia el domingo, generando gran expectativa entre sus millones de seguidores.

El Super Bowl, que se considera el programa de televisión más visto del año, atraerá a más de 130 millones de espectadores, tal como ocurrió en la temporada pasada con la actuación del rapero Kendrick Lamar. El evento se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, cerca de San Francisco.

"Lo que estoy sintiendo va más allá de mí mismo", expresa Bad Bunny en un comunicado. "Es por quienes vinieron antes que yo y corrieron incontables yardas para que yo pudiera llegar y marcar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que vamos a ser el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL".

Nacido como Benito Antonio Martínez Ocasio en Puerto Rico, Bad Bunny ha alcanzado la fama mundial con éxitos como "MIA", "I Like It", "Me porto bonito" y "Dákiti". Ha sido nominado a 10 premios Grammy, ganando tres en categorías significativas. Además, ha recibido 12 Grammy Latinos, consolidando su posición como uno de los artistas más influyentes de la música actual.

Este será el séptimo espectáculo de medio tiempo producido por Roc Nation, la empresa de entretenimiento y deportes fundada por Jay-Z. La colaboración entre Roc Nation y la NFL se produjo en un contexto de tensiones relacionadas con la gestión de protestas por parte de la liga, especialmente tras las acciones del mariscal de campo Colin Kaepernick.

Bad Bunny también ha sido un ferviente defensor de los problemas sociales que afectan a Puerto Rico. Recientemente, expresó su preocupación sobre la seguridad de sus fans en Estados Unidos, limitando su gira a una sola fecha en el país. En un video que publicó el otoño pasado, el artista mostró su orgullo por su isla en respuesta a comentarios despectivos de figuras públicas.

"Cada vez que me expreso sobre algo, lo hago porque lo siento", comenta Bad Bunny en una entrevista con *The New York Times*. "No es porque sea Bad Bunny y tenga 40 millones de seguidores, sino porque soy un ser humano normal con sentimientos".

El espectáculo del medio tiempo, patrocinado por Apple Music, se emitirá por NBC. La NFL dio a conocer la elección de Bad Bunny a través de un video en redes sociales, donde se le ve sentado sobre un travesaño amarillo de gol de campo en una playa, con su canción "Callaíta" sonando de fondo.

"Lo que Benito ha hecho y sigue haciendo por Puerto Rico es verdaderamente inspirador", declara Jay-Z en un comunicado. "Nos sentimos honrados de tenerlo en el mayor escenario del mundo".

Pasante/Leila González

Noticia al Día/Infobae

