Martes 07 de octubre de 2025
Farándula

Bad Bunny lidera la lista Billboard de los 100 artistas latinos más grandes del siglo XXI

El ranking se fundamenta en el desempeño acumulado de los artistas en dos de las listas más importantes del mercado latino: Top Latin Albums (álbumes) y Hot Latin Songs (canciones)

Por Christian Coronel

Bad Bunny lidera la lista Billboard de los 100 artistas latinos más grandes del siglo XXI
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La revista Billboard, referente de la industria musical, ha coronado a Bad Bunny como el artista latino más influyente y exitoso de los primeros 25 años del siglo XXI.

El anuncio se hizo este martes 7 de octubre, colocando al cantante puertorriqueño en la cima de su lista “Top Latin Artists of the 21st Century”, un conteo que evalúa a los 100 artistas más grandes de la música latina desde enero del año 2000 hasta diciembre de 2024.

El ranking se fundamenta en el desempeño acumulado de los artistas en dos de las listas más importantes del mercado latino: Top Latin Albums (álbumes) y Hot Latin Songs (canciones).

La posición de Bad Bunny se solidificó gracias a una carrera meteórica que, según los datos de Billboard, incluye 14 éxitos número uno en la lista de canciones y ocho en la de álbumes dentro del período analizado.

Lo que distingue este logro es la rapidez con la que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, alcanzó la cima. A pesar de que el listado cubre un cuarto de siglo, Bad Bunny no registró su primera entrada en las listas de Billboard sino hasta 2016. En menos de una década, no solo compitió, sino que superó a artistas con carreras consolidadas durante todo el período.

Entre sus récords, Billboard destaca las 89 canciones que ha posicionado en el top 10 de Hot Latin Songs, más del doble que sus competidores más cercanos, Enrique Iglesias y Luis Miguel.

Además, se resalta que fue el artista número uno de todos los géneros a nivel global en 2022 y ha sido reconocido como el artista latino más destacado por cinco años consecutivos, desde 2020 hasta 2024.

Este reconocimiento forma parte de una serie de publicaciones especiales de Billboard para conmemorar el primer cuarto de siglo, que incluirá en los próximos días las listas de los mejores álbumes, canciones y productores de la música latina.

Romeo Santos, Daddy Yankee, Enrique Iglesias, Marco Antonio Solís, J Balvin, Shakira, Aventura, Juanes y Ozuna completan el Top 10.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Zulia se alista con 116 atletas para los VII Juegos Deportivos de Glorias Deportivas Aragua 2025

Zulia se alista con 116 atletas para los VII Juegos Deportivos de Glorias Deportivas Aragua 2025

Bad Bunny lidera la lista Billboard de los 100 artistas latinos más grandes del siglo XXI

Bad Bunny lidera la lista Billboard de los 100 artistas latinos más grandes del siglo XXI

Demi Moore cambia de look: Estrena flequillo y rejuvenece 20 años de golpe

Demi Moore cambia de look: Estrena flequillo y rejuvenece 20 años de golpe

A 50 años de su partida, el sargento García sigue vivo en la memoria

A 50 años de su partida, el sargento García sigue vivo en la memoria

Crónica: Gente que hace grande la historia del Zulia, II entrega

Crónica: Gente que hace grande la historia del Zulia, II entrega

Asesinaron a madre venezolana en Florida y su hijo le dejó desgarrador mensaje:

Asesinaron a madre venezolana en Florida y su hijo le dejó desgarrador mensaje: "Si tú regresas, yo me porto bien"

Venezuela debutará como local en el inicio del camino al Mundial FIBA 2027

Venezuela debutará como local en el inicio del camino al Mundial FIBA 2027

Buscando recuerdos de Remates Maicaito encontramos a José Gregorio

Buscando recuerdos de Remates Maicaito encontramos a José Gregorio

Trump sobre Bad Bunny en el Super Bowl:

Trump sobre Bad Bunny en el Super Bowl: "No lo conozco, no sé por qué lo eligieron"

Fonoplatea de los Éxitos será el epicentro de la celebración gaitera

Fonoplatea de los Éxitos será el epicentro de la celebración gaitera

Imputan al femicida de la enfermera en Yaracuy

Imputan al femicida de la enfermera en Yaracuy

Mataron a hombre por las llaves de un apartamento en Caracas

Mataron a hombre por las llaves de un apartamento en Caracas

La emoción de una joven venezolana tras ser seleccionada en la universidad San Marcos:

La emoción de una joven venezolana tras ser seleccionada en la universidad San Marcos: "Gracias, Dios mío"

Se incendió una casa multifamiliar en Caracas

Se incendió una casa multifamiliar en Caracas

Hombre afirma que vino a este mundo para matar venezolanos

Hombre afirma que vino a este mundo para matar venezolanos

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Cadena perpetua para el excarabinero que asesinó a la venezolana Diana Guaina en Chile

Cadena perpetua para el excarabinero que asesinó a la venezolana Diana Guaina en Chile

Más de 200 excursionistas permanecen atrapados cerca del Everest: continúa el rescate en zona tibetana

Más de 200 excursionistas permanecen atrapados cerca del Everest: continúa el rescate en zona tibetana

Mataron a hombre por las llaves de un apartamento en Caracas

Mataron a hombre por las llaves de un apartamento en Caracas

Marielena Dávila, hija de Chiquinquirá Delgado, inicia preparativos para su boda y busca el vestido ideal

Marielena Dávila, hija de Chiquinquirá Delgado, inicia preparativos para su boda y busca el vestido ideal

Zulia amanece con cielos variables y posibilidad de chubascos vespertinos

Zulia amanece con cielos variables y posibilidad de chubascos vespertinos

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

¡Un tesoro de siglos! El venezolano Pablo Agudo López recibe en Ginebra un violín de Andrea Guarneri

El instrumento entregado a Agudo es un violín de época fabricado por Andrea Guarneri, uno de los grandes maestros de la luthería de Cremona y fundador de la renombrada familia Guarneri
Farándula

Trump sobre Bad Bunny en el Super Bowl: "No lo conozco, no sé por qué lo eligieron"

El presentador, Greg Kelly, había introducido el tema acusando al artista de tener una postura en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)
Farándula

The Beatles se mantienen vigentes: Ringo Starr

El álbum de The Beatles más vendido es Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, aunque también se destaca el álbum doble The Beatles (El Álbum Blanco) por sus ventas masivas en Estados Unidos, siendo el único que ha logrado múltiples certificaciones de platino.

Farándula

CJ Vilchez presenta “Lo hiciste otra vez”

. El destacado productor y músico lanzo su cover titulado “Lo hiciste otra vez”, el cual ha tenido una gran…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025