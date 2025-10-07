Bad Bunny lidera la lista Billboard de los 100 artistas latinos más grandes del siglo XXI

La revista Billboard, referente de la industria musical, ha coronado a Bad Bunny como el artista latino más influyente y exitoso de los primeros 25 años del siglo XXI.

El anuncio se hizo este martes 7 de octubre, colocando al cantante puertorriqueño en la cima de su lista “Top Latin Artists of the 21st Century”, un conteo que evalúa a los 100 artistas más grandes de la música latina desde enero del año 2000 hasta diciembre de 2024.

El ranking se fundamenta en el desempeño acumulado de los artistas en dos de las listas más importantes del mercado latino: Top Latin Albums (álbumes) y Hot Latin Songs (canciones).

La posición de Bad Bunny se solidificó gracias a una carrera meteórica que, según los datos de Billboard, incluye 14 éxitos número uno en la lista de canciones y ocho en la de álbumes dentro del período analizado.

Lo que distingue este logro es la rapidez con la que Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, alcanzó la cima. A pesar de que el listado cubre un cuarto de siglo, Bad Bunny no registró su primera entrada en las listas de Billboard sino hasta 2016. En menos de una década, no solo compitió, sino que superó a artistas con carreras consolidadas durante todo el período.

Entre sus récords, Billboard destaca las 89 canciones que ha posicionado en el top 10 de Hot Latin Songs, más del doble que sus competidores más cercanos, Enrique Iglesias y Luis Miguel.

Además, se resalta que fue el artista número uno de todos los géneros a nivel global en 2022 y ha sido reconocido como el artista latino más destacado por cinco años consecutivos, desde 2020 hasta 2024.

Este reconocimiento forma parte de una serie de publicaciones especiales de Billboard para conmemorar el primer cuarto de siglo, que incluirá en los próximos días las listas de los mejores álbumes, canciones y productores de la música latina.

Romeo Santos, Daddy Yankee, Enrique Iglesias, Marco Antonio Solís, J Balvin, Shakira, Aventura, Juanes y Ozuna completan el Top 10.

Bad Bunny Is No. 1 on Billboard’s Top Latin Artists of the 21st Century Charthttps://t.co/VqUO0dkBsB — billboard (@billboard) October 7, 2025

Noticia al Día