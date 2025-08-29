Bárbara Nasti va por la corona de Miss Teen 2025

Bárbara Nasti, una joven zuliana de 17 años, se está preparando para competir en el concurso nacional del Miss Teen 2025.

La estudiante de ingeniería química ya tuvo su primera presentación en la Isla de Margarita el 15 de septiembre. Próximamente, del 1 al 7 de octubre, estará en Caracas para una gira de medios de comunicación.

En la competencia final, que se llevará a cabo en el mes de octubre, Bárbara se enfrentará a 21 concursantes de diferentes regiones del país por la corona.

La representante de belleza regional asegura que refuerza sus conocimientos de oratoria, maquillaje y pasarela para un mejor desenvolvimiento.

Además informó que @missteenzulia se prepara para su gran casting final, rumbo al Miss Teen Zulia 2026, concurso organizado por la academia de modelaje @somosdaenco.

Noticia al Día

Fotos y videos: Xiomara Solano Wilberth Marval