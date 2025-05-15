Belinda, Eva Longoria, Zoe Saldaña y Renata Notni: Las latinas que brillan en Cannes

El Festival de Cine de Cannes se consolidó como un escaparate internacional no solo para el séptimo arte, sino también para la moda. Cada año, las celebridades más influyentes del entretenimiento deslumbran en la alfombra roja con estilismos que combinan elegancia, audacia y sofisticación.

En su edición 2025, el evento ha contado con una notable representación latina que ha dejado huella en la Costa Azul.

Actrices como Eva Longoria, Belinda, Zoe Saldaña y Renata Notni acapararon los reflectores con sus elecciones de vestuario, reafirmando el talento, la belleza y el estilo que las distingue. Cada una supo aterrizar su estética personal con siluetas que oscilan entre lo romántico, lo dramático y lo vanguardista.

Las latinas que conquistaron Cannes



Zoe Saldaña, fiel a su estilo moderno, pisó la alfombra roja con una impactante silueta negra que reinterpretaba la clásica chaqueta de motociclista en clave de alta costura. El look, firmado por la maison francesa Saint Laurent, destacaba por su estructura precisa y su aire rebelde, que contrastaba elegantemente con su porte clásico. No cabe duda que se trata de un look opuesto a aquél por el que apostó para la Met Gala 2025.

Eva Longoria durante su segunda aparición sobre la alfombra roja del Paseo de la Croisette. La actriz y productora ha lucido un espectacular vestido bordado con miles de paillettes en azul turquesa firmado por Elie Saab que capturan toda la luz ambiente, dibujando su silueta con un resultado hipnótico. Ha completado el look con impresionantes piezas de joyería de Chopard, además de maquillaje y peluquería de la mano del equipo de L’Oréal Paris.

Renata Notni, por su parte, sorprendió con un vestido de Armani Privé repleto de estoperoles y aplicaciones brillantes que evocaban la imagen de una sirena moderna y joyería de Bvlgari. El peinado pulido hacia atrás y su maquillaje sobrio completaron un look sofisticado que la posicionó entre las mejor vestidas del evento.

Su llegada al Palais des Festivals fue aún más memorable después de que compartió escalinata con Eva Longoria, quien deslumbró con una creación de lentejuelas verde esmeralda, perfecta para resaltar su tono de piel y sus curvas de manera estilizada.

Sin embargo, una de las mayores sorpresas de esta edición fue la presencia de Belinda. La cantante y actriz hizo su aparición en Cannes con un diseño de la firma Sabina Bilenko: un vestido de terciopelo con estructura pronunciada en el busto y aplicaciones de cristales que aportaban un aire dramático y sensual. Una apuesta arriesgada, pero ejecutada a la perfección.

La moda en Cannes es un reflejo del poder cultural global, y este año las latinas han dejado claro que están más presentes y potentes que nunca. Su paso por la alfombra roja no solo celebra el talento hispano, sino que también reafirma su influencia en la conversación estilística y mediática internacional.

Nooticia al Día/Hola