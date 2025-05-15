Miércoles 20 de agosto de 2025
Farándula

Belinda, Eva Longoria, Zoe Saldaña y Renata Notni: Las latinas que brillan en Cannes

El Festival de Cine de Cannes se consolidó como un escaparate internacional no solo para el séptimo arte, sino también…

Por Ernestina García

Belinda, Eva Longoria, Zoe Saldaña y Renata Notni: Las latinas que brillan en Cannes
Foto Getty Image
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Festival de Cine de Cannes se consolidó como un escaparate internacional no solo para el séptimo arte, sino también para la moda. Cada año, las celebridades más influyentes del entretenimiento deslumbran en la alfombra roja con estilismos que combinan elegancia, audacia y sofisticación.

En su edición 2025, el evento ha contado con una notable representación latina que ha dejado huella en la Costa Azul.

Actrices como Eva Longoria, Belinda, Zoe Saldaña y Renata Notni acapararon los reflectores con sus elecciones de vestuario, reafirmando el talento, la belleza y el estilo que las distingue. Cada una supo aterrizar su estética personal con siluetas que oscilan entre lo romántico, lo dramático y lo vanguardista.

Las latinas que conquistaron Cannes


Zoe Saldaña, fiel a su estilo moderno, pisó la alfombra roja con una impactante silueta negra que reinterpretaba la clásica chaqueta de motociclista en clave de alta costura. El look, firmado por la maison francesa Saint Laurent, destacaba por su estructura precisa y su aire rebelde, que contrastaba elegantemente con su porte clásico. No cabe duda que se trata de un look opuesto a aquél por el que apostó para la Met Gala 2025.

Eva Longoria durante su segunda aparición sobre la alfombra roja del Paseo de la Croisette. La actriz y productora ha lucido un espectacular vestido bordado con miles de paillettes en azul turquesa firmado por Elie Saab que capturan toda la luz ambiente, dibujando su silueta con un resultado hipnótico. Ha completado el look con impresionantes piezas de joyería de Chopard, además de maquillaje y peluquería de la mano del equipo de L’Oréal Paris.

Renata Notni, por su parte, sorprendió con un vestido de Armani Privé repleto de estoperoles y aplicaciones brillantes que evocaban la imagen de una sirena moderna y joyería de Bvlgari. El peinado pulido hacia atrás y su maquillaje sobrio completaron un look sofisticado que la posicionó entre las mejor vestidas del evento.

Su llegada al Palais des Festivals fue aún más memorable después de que compartió escalinata con Eva Longoria, quien deslumbró con una creación de lentejuelas verde esmeralda, perfecta para resaltar su tono de piel y sus curvas de manera estilizada.

Sin embargo, una de las mayores sorpresas de esta edición fue la presencia de Belinda. La cantante y actriz hizo su aparición en Cannes con un diseño de la firma Sabina Bilenko: un vestido de terciopelo con estructura pronunciada en el busto y aplicaciones de cristales que aportaban un aire dramático y sensual. Una apuesta arriesgada, pero ejecutada a la perfección.

La moda en Cannes es un reflejo del poder cultural global, y este año las latinas han dejado claro que están más presentes y potentes que nunca. Su paso por la alfombra roja no solo celebra el talento hispano, sino que también reafirma su influencia en la conversación estilística y mediática internacional.

Nooticia al Día/Hola

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Saime anuncia nueva jornada para renovar cédula sin cita

Saime anuncia nueva jornada para renovar cédula sin cita

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 20 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 20 de agosto

Gleyber Torres recibe boleto y Tigres dejan en el terreno a Astros

Gleyber Torres recibe boleto y Tigres dejan en el terreno a Astros

"Brujo" Martínez sufrió fractura en su mano izquierda y será operado

José Alvarado fue activado por Filis de Filadelfia tras cumplir suspensión por dopaje

José Alvarado fue activado por Filis de Filadelfia tras cumplir suspensión por dopaje

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

Venezuela asegura que EEUU recurre a

Venezuela asegura que EEUU recurre a "amenazas y difamaciones" contra el país

Porqué se celebra hoy El Dia Internacional de La Fotografía?

Porqué se celebra hoy El Dia Internacional de La Fotografía?

El dron submarino extra grande que inventó China

El dron submarino extra grande que inventó China

¡Historia! Por primera vez se enfrentan dos mánagers venezolanos en la MLB

¡Historia! Por primera vez se enfrentan dos mánagers venezolanos en la MLB

Ezequiel Tovar sacudió su séptimo tablazo de la temporada en triunfo de Rockies

Ezequiel Tovar sacudió su séptimo tablazo de la temporada en triunfo de Rockies

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Noticias Relacionadas

Sucesos

A tiros y puñaladas mataron a venezolano delante de su pareja embarazada e hija en Perú

De múltiples impactos de bala y puñaladas fue asesinado un venezolano delante de su pareja en estado de gravidez y su pequeña hija, de cinco años de edad, cuando se encontraba en el cercado de Lima, en Perú. Varios sujetos lo interceptaron en plena vía pública y sin mediar palabras lo atacaron.

Farándula

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

El valor de los pequeños comienzos, David Alastre músico y productor – multiinstrumentista que triunfa en los grandes escenarios. Un…
Al Dia

El venezolano Danny Ocean lidera junto a Bad Bunny las nominaciones de Premios Juventud

Por primera vez Premios Juventud se celebrarán fuera de Estados Unidos con el objetivo de conmemorar el Mes de la Herencia Hispana en Ciudad de Panamá, el próximo 25 de septiembre.
Farándula

Palestina debutará en el Miss Universo y se roba todas las miradas del mundo con su impactante belleza

Ayoub se unirá a competidoras de más de 130 países y territorios en la 74.ª final de Miss Universo, que se celebrará el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025