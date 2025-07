Ben Affleck advierte al nuevo novio de Jennifer López: "No sabe lo que se le viene encima, debería salir de ahí"

Después de que en abril de 2022 Jennifer López revelase su compromiso con Ben Affleck todo fue de mal en peor. Poco más de dos años después, tras una boda sureña y reparto de azúcar a mansalva en actos públicos y redes sociales, llegaba el desastre.

El principio del fin de una ruptura que comenzó en enero de 2024, cuando la pareja protagonizó una discusión volcánica en una famosa joyería y cada uno salió de allí por separado.

El 28 de junio de ese mismo año se vio cómo el actor sacaba sus pertenencias de la casa de Los Ángeles que compartía con Jennifer Lopez para constatar que las tensiones matrimoniales eran un hecho. Y la demanda de divorcio llegó poco menos de un mes después, el 20 de agosto. Cuando la cantante solicitó formalmente el divorcio del actor sin abogados, representándose a sí misma.

"Es esto lo que exactamente necesitaba. Gracias, Dios. Lamento que me haya llevado tanto tiempo. Lamento que hayas tenido que hacerme esto tantas veces. Debería haberlo aprendido hace dos o tres veces. Lo entiendo. Tuviste que golpearme muy fuerte en la cabeza con un maldito mazo. Me dejaste caer la casa encima. No tienes que hacerlo de nuevo", dijo ella durante una entrevista concedida en octubre de ese año.

Por su parte, él se mantuvo oculto de los focos y sin ofrecer una sola declaración en profundidad para hablar de la crisis en su matrimonio.

No fue hasta el pasado mes de marzo cuando el intérprete confesó durante una entrevista con ‘GQ’ que su ex manejaba "la fama más apropiadamente" que como lo ha hecho él: "Mi temperamento es algo más reservado y privado que el suyo", compartió. Lo cual podría haber sido la causa de algunos de sus problemas: "¿Esto es interesante porque cómo te reconcilias con eso? Porque quiero y apoyo a esta persona. Creo en ella. Es genial. Quiero que la gente lo vea", afirmó.

Y admitió que era algo que tenía que saber al comenzar la relación: "Creo que es importante decir que eso no fue la causa de una enorme grieta. No es como si pudieras ver el documental y decir ‘ah, ahora entiendo los problemas que tenían estos dos'", expresa, aunque sí parece insinuar que hubo un problema entre su vida personal y su vida pública: "Entiendo el querer explorar las diferencias en perspectiva que tenemos en lo que respecta a cómo se siente cómoda una persona con la línea entre los público y lo privado".

Ahora la actriz se muestra inmersa en una gira de conciertos y proyectos de cine, entre los que se incluye ‘Office Romance’, una comedia romántica que protagoniza junto al actor Brett Goldstein, con el que se le ha relacionado.

"No sabe lo que se le viene encima. Le deseo suerte. Jennifer es exigente, tiene estándares imposibles y un estilo de vida que no todos pueden aguantar. Yo no pude, y me considero alguien bastante equilibrado", revelan fuentes cercanas al actor al medio RadarOnline.

"Ben está al tanto de lo que ocurre con Brett y Jennifer, y no quiere privarla de hacer su vida, pero cree que Brett debería salir de ahí si sabe lo que le conviene, porque está claramente demasiado deslumbrado por los encantos de Jennifer como para darse cuenta de lo que le espera", opinan. "Jennifer puede ser muy dura con los hombres, y Ben puede dar fe de eso", sentencian.

Noticia al Día/ ABC