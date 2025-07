Ben Affleck rompe el silencio sobre su divorcio con Jennifer Lopez: ‘Le tengo todo el respeto’

Ben Affleck rompe el silencio al hablar sobre su separación de Jennifer Lopez con la finalidad de aclarar algunos rumores sobre las motivos que llevó a la pareja a su divorcio.

Affleck, de 52 años, concedió una entrevista para GQ publicada el martes 25 de marzo, donde le preguntaron por qué decidió participar en el documental de Lopez de 2024, The Greatest Love Story Never Told. La película complementaba el álbum visual de la "Diva del Bronx", This Is Me… Now, e incluía escenas en las que el actor hablaba de su relación.

“Parte de ello fue: ‘Bueno, si voy a participar en esto, quiero intentar hacerlo de forma honesta e interesante’”, explicó. “Porque me pareció una exploración interesante”. La estrella del cine elogió a Lopez, de 55 años, por ser alguien que “manejó la fama con mayor destreza y habilidad mejor que yo”.

“Mi temperamento es un poco más reservado que el de ella”, admitió. “Como pasa en las relaciones, no siempre se tiene la misma actitud hacia estas cosas. Así que pensé: ‘Ay, esto es interesante, ¿cómo se concilia eso?’. Porque… quiero y apoyo a esta persona. Creo en ella. Es genial. Quiero que la gente lo vea”.

Affleck recordó su reacción inicial al aparecer en el documental y añadió: “No te casas con un capitán de barco y luego dices: ‘Bueno, no me gusta salir al agua’. Tienes que asumir lo que sabías al empezar cualquier relación”.

Más adelante en la entrevista, Affleck dijo que era "importante decir" que no hubo una "ruptura grave" en su matrimonio con Lopez. "No es que uno pueda ver el documental y decir: ‘Ahora entiendo los problemas que tuvieron estos dos'", dijo antes de explicar por qué no le importa hablar un poco de su vida personal. "Siempre y cuando se comuniquen mis verdaderos sentimientos, intenciones y creencias, y espero haber dejado claro que [Jennifer] es alguien a quien respeto mucho".

Affleck señaló que entiende "querer adivinar o explorar las diferencias de perspectiva que tenemos en cuanto a cómo una persona se siente cómoda al abordar la línea entre la vida pública y la privada". A pesar de eso, siente "le tengo todo el respeto" por su ex.

"Hay una tendencia a analizar las rupturas y querer identificar las causas, la raíz o algo así. Pero, sinceramente… la verdad es mucho más simple de lo que la gente probablemente cree o de lo que resultaría interesante", continuó. "No hay escándalo, ni telenovela, ni intriga [sobre nuestro divorcio]. La verdad es que, cuando le preguntas a alguien: ‘Oye, ¿qué pasó?’, bueno, no hay un ‘Esto es lo que pasó'".

Y concluyó al mencionar que toda relación pasa por momentos agradables y otros desagradables, como cualquiera: “Es simplemente una historia sobre personas que intentan resolver sus vidas y relaciones de maneras que todos normalmente hacemos”.

Affleck y Lopez estuvieron comprometidos de 2002 a 2004. Se reencontraron en 2021, pero finalmente rompieron su relación tres años después. La noticia de la separación llegó tras meses de especulaciones sobre la relación de Affleck y Lopez, y su divorcio se formalizó en enero.

Noticia al Día con información de Hola Tv