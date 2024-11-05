Viernes 22 de agosto de 2025
Farándula

Bon Jovi y Pitbull anuncian ‘Now Or Never’, un remix del clásico ‘It’s My Life’

Miami y Nueva Jersey se reúnen al volver a unir fuerzas el superastro global Pitbull y Bon Jovi para un…

Por María Briceño

Bon Jovi y Pitbull anuncian ‘Now Or Never’, un remix del clásico ‘It’s My Life’
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Miami y Nueva Jersey se reúnen al volver a unir fuerzas el superastro global Pitbull y Bon Jovi para un nuevo remix del clásico de la banda “It’s My Life”, Billboard Español puede anunciar. La colaboración, titulada “Now Or Never”, será lanzada el 14 de noviembre, el mismo día de los Latin Grammys 2024.

Según un comunicado de prensa, Pitbull y Jon Bon Jovi, el líder y miembro fundador de Bon Jovi, entablaron una amistad después de conocerse en la ceremonia de incorporación y premiación del Salón de la Fama de los Compositores de 2017. Desde entonces, subieron juntos al escenario del Hollywood Bowl el pasado abril para un dueto de “Thank God & Jimmy Buffett” durante el tributo Keep The Party Going: A Tribute To Jimmy Buffett. Y, en septiembre, Jon Bon Jovi sorprendió a los fans de Pitbull en Jones Beach Thearer durante la parada en Nueva York de su gira Party After Dark Tour, donde cantaron “It’s My Life” juntos por primera vez.

Ahora, el rapero y cantante cubano-estadounidense y la estrella de rock de Nueva Jersey le dan nueva vida a la canción con su remix. En “Now Or Never”, el reconocible riff del tema original y su estribillo suenan tan poderosos como siempre, con Pitbull añadiendo versos frescos en inglés, como “Me, I am a man of my word, and I live it” (Soy un hombre de palabra, y lo vivo) y “Just live your life like Frank Sinatra, your way, and have no fear” (Solo vive tu vida como Frank Sinatra, a tu manera, y sin miedo).

El video musical acompañante, dice el comunicado, captura su actuación conjunta en Jones Beach, Nueva York.

El lanzamiento de “Now Or Never” coincidirá con la 25a edición anual de los Latin Grammy, donde Pitbull y Jon Bon Jovi tienen programado actuar. Mr. Worldwide también regresa este mes a Las Vegas para su residencia de 2024-2025 “Vegas After Dark” en el Fontainebleau. Para más detalles, haz clic aquí.

Lee también: Bon Jovi es catalogado por la policía de Nashville cómo héroe tras salvar a una mujer de tirarse de un puente

Noticia al Día/Información de Billboard

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Estadio Monumental se transforma en santuario: Miles honrarán a su primer santo José Gregorio Hernández, el

Estadio Monumental se transforma en santuario: Miles honrarán a su primer santo José Gregorio Hernández, el "Médico de los Pobres", en un acto histórico

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Hace 16 años un centellazo recargó de poder divino a la sagrada imagen de Chiquinquirá que está en el arco frontal de la Basílica de Maracaibo

Hace 16 años un centellazo recargó de poder divino a la sagrada imagen de Chiquinquirá que está en el arco frontal de la Basílica de Maracaibo

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Dejan en libertad a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina

Dejan en libertad a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina

Mafalda celebra sus 60 años en el Instituto Cervantes de Shanghái

Mafalda celebra sus 60 años en el Instituto Cervantes de Shanghái

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Familia venezolana causa polémica con revelación de género en zona protegida de Chile

Familia venezolana causa polémica con revelación de género en zona protegida de Chile

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Noticias Relacionadas

Internacionales

Padre del senador Miguel Uribe Turbay ocupará su lugar en disputa presidencial

Según el Centro Democrático, el propio Uribe Londoño pidió el jueves que se le permita "ingresar al proceso de selección del candidato presidencial del partido Centro Democrático en representación de toda la familia de Miguel Uribe Turbay"
Al Dia

Daniel Sarcos y Yasmil Marrufo recorren Falcón en un viaje cargado de recuerdos y, por supuesto, la arepa pela’ no pudo faltar…

Recientemente, el animador más querido de Venezuela, se presentó en un concierto histórico en el Pozón del Saladillo donde junto a otros artistas enaltecieron una vez más la gaita zuliana
Farándula

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Falleció luego de una larga batalla contra un cáncer de estómago.
Al Dia

Cristian Castro se vuelve viral al explicar de nuevo qué es "hacer nada"

El hijo de la actriz Verónica Castro se ha vuelto polémico en los últimos años

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025