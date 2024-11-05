Bon Jovi y Pitbull anuncian ‘Now Or Never’, un remix del clásico ‘It’s My Life’

Miami y Nueva Jersey se reúnen al volver a unir fuerzas el superastro global Pitbull y Bon Jovi para un nuevo remix del clásico de la banda “It’s My Life”, Billboard Español puede anunciar. La colaboración, titulada “Now Or Never”, será lanzada el 14 de noviembre, el mismo día de los Latin Grammys 2024.

Según un comunicado de prensa, Pitbull y Jon Bon Jovi, el líder y miembro fundador de Bon Jovi, entablaron una amistad después de conocerse en la ceremonia de incorporación y premiación del Salón de la Fama de los Compositores de 2017. Desde entonces, subieron juntos al escenario del Hollywood Bowl el pasado abril para un dueto de “Thank God & Jimmy Buffett” durante el tributo Keep The Party Going: A Tribute To Jimmy Buffett. Y, en septiembre, Jon Bon Jovi sorprendió a los fans de Pitbull en Jones Beach Thearer durante la parada en Nueva York de su gira Party After Dark Tour, donde cantaron “It’s My Life” juntos por primera vez.

Ahora, el rapero y cantante cubano-estadounidense y la estrella de rock de Nueva Jersey le dan nueva vida a la canción con su remix. En “Now Or Never”, el reconocible riff del tema original y su estribillo suenan tan poderosos como siempre, con Pitbull añadiendo versos frescos en inglés, como “Me, I am a man of my word, and I live it” (Soy un hombre de palabra, y lo vivo) y “Just live your life like Frank Sinatra, your way, and have no fear” (Solo vive tu vida como Frank Sinatra, a tu manera, y sin miedo).

El video musical acompañante, dice el comunicado, captura su actuación conjunta en Jones Beach, Nueva York.

El lanzamiento de “Now Or Never” coincidirá con la 25a edición anual de los Latin Grammy, donde Pitbull y Jon Bon Jovi tienen programado actuar. Mr. Worldwide también regresa este mes a Las Vegas para su residencia de 2024-2025 “Vegas After Dark” en el Fontainebleau. Para más detalles, haz clic aquí.

