Ariana Grande brilla en los VMAs 2025: Doble victoria por Brighter Days Ahead

En la emocionante ceremonia de los MTV Video Music Awards 2025, Ariana Grande se llevó a casa no solo el premio al Video del Año por su conmovedor videoclip "Brighter Days Ahead", sino que también fue reconocida como la Ganadora del Mejor Video en Formato Largo por el mismo trabajo.

Ariana Grande brilla en los VMAs 2025: Doble victoria por Brighter Days Ahead
La artista brilló en el escenario y en su discurso de aceptación, donde agradeció a su equipo, a sus fans y, de manera especial, a su terapeuta y a la comunidad LGBTQ+. Su victoria no solo refuerza su estatus como una de las figuras más influyentes de la música actual, sino que también destaca el mensaje de esperanza y resiliencia que transmite la artista.

Ariana Grande acepta el premio al mejor pop por ‘Brighter Days Ahead’ durante los MTV Video Music Awards 

Con el cierre de los MTV Video Music Awards 2025, Ariana Grande se lleva el reconocimiento que merece por "Brighter Days Ahead". Su doble victoria no solo celebra su talento, sino que también resalta un mensaje de esperanza y unidad. La noche fue un recordatorio de que la música tiene el poder de unir a las personas, dejando a todos con ganas de más.

Sin duda, una noche memorable que celebra el talento y la diversidad en el mundo de la música.

Ariana Grande brilla en los VMAs 2025: Doble victoria por Brighter Days Ahead

