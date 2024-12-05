Britney Spears se muda a México

A lo largo de su carrera, Britney Spears ha tenido que lidiar con el acoso de los paparazzi, a tal punto que su salud mental se ha visto mermada por esta situación y ha tenido que tomar medidas drásticas al respecto.

Y es que a pesar de que la intérprete se encuentra retirada de la vida pública y de los escenarios, sigue siendo perseguida por este tipo de fotógrafos, quienes buscan captarla en momentos sumamente privados y cotidianos. Es por eso que en un reciente video publicado en sus redes sociales, la eterna ‘Princesa del Pop’ se ha dicho harta de los paparazzi, por lo que ha tomado la decisión de mudarse a México.

Visiblemente consternada, Britney explicó que tras las últimas fotografías publicadas por algunos medios, se sintió vulnerada al ser mostrada de una forma en la que no suele verse.

“Realmente me duele que los paparazzi hagan que mi cara parezca que llevo una máscara blanca de Jason, ni siquiera se parece a mí. Siempre han sido increíblemente crueles conmigo, la forma en que me han retratado", detalló la intérprete de Lucky, haciendo referencia al icónico personaje de la película de terror Viernes 13.

Es por eso que Britnay Spears, que recuperó el control de sus finanzas y su vida apenas hace tres años, tras vivir más de una década bajo la custodia total y legal de su padre, ha querido tomar distancia y actualmente se encuentra en Los Cabos, Baja California, un destino que acostumbra visitar a menudo. "Sé que no soy perfecta de ninguna manera, pero parte de su comportamiento es extremadamente cruel y por eso me he mudado a México”, agregó.

Sin embargo, una fuente citada por People, ha asegurado a la publicación que en realidad Britney solo se ha tomado un receso de su vida diaria para celebrar su cumpleaños 43, el cual fue el pasado 2 de diciembre. “Britney se regaló unas divertidas vacaciones para su cumpleaños. Ella ama México”, señaló el insider, quien además detalló que se encuentra en compañía de sus amigos más cercanos.

Britney Spears, oficialmente soltera en su cumpleaños

En medio de las celebraciones por su cumpleaños 43, se dio a conocer que la Corte habría concluido con el trámite de divorcio que Britney Spear y su exesposo Sam Asghari iniciaron en agosto de 2023, 14 meses después de haber celebrado su boda, por lo que la cantante estaría oficialmente soltera para celebrar en su cumpleaños.

