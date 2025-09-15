Lunes 15 de septiembre de 2025
Farándula

Brooke Hogan no se arrepiente de no estar en el testamento de Hulk Hogan

Brooke Hogan, la hija del icónico luchador y actor Hulk Hogan, ha declarado que no siente remordimientos por haber quedado fuera del testamento de su difunto padre, quien falleció en julio pasado.

Brooke Hogan, la hija del icónico luchador y actor Hulk Hogan, ha declarado que no siente remordimientos por haber quedado fuera del testamento de su difunto padre, quien falleció en julio pasado. En una reciente entrevista con TMZ, Brooke afirmó que este desenlace era precisamente lo que deseaba. “Su decisión no me sorprende. Es lo que pedí y lo mantengo sin remordimientos”, expresó.

Hulk Hogan dejó casi 5 millones de dólares en activos, que serán heredados por su hermano Nick Hogan como único beneficiario. Brooke, de 37 años, enfatizó que ha sido capaz de mantenerse económicamente por sí misma y que el dinero nunca fue un factor determinante en su relación con su padre. “Mi papá sabía que soy muy trabajadora y he sobrevivido sin su dinero durante mucho, mucho tiempo”, añadió.

A pesar de su decisión, la situación familiar ha sido compleja. Brooke mencionó que había anticipado disputas familiares sobre el dinero, lo que la llevó a solicitar su exclusión del testamento. “He visto cómo algunos miembros de mi familia buscan el dinero, y no quiero saber nada de eso”, comentó. Además, a lo largo de su vida, había estado presente en los numerosos procedimientos quirúrgicos a los que se sometió su padre, pero notó un distanciamiento en los últimos tiempos.

La relación entre Brooke y Hulk tuvo altibajos y, aunque se mudó a Florida para estar más cerca de él, se formó una barrera emocional entre ellos. En sus redes sociales, Brooke reflexionó sobre su padre más allá de su personaje público, agradeciendo por los momentos compartidos, a pesar de las dificultades que enfrentaron en su relación.

Brooke ha reiterado su independencia financiera y emocional, dejando claro que no busca beneficiarse de la muerte de su padre.

