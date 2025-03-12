Camila cumple 20 años y anuncia su gira

La banda mexicana Camila celebra dos décadas de trayectoria musical con su ‘Regresa Tour’, una gira que marca su retorno a Estados Unidos tras la reincorporación de Samo al grupo y que, según dijeron en una entrevista con EFE, completa un proceso "de hacer música que nos da escalofríos".

"Somos una banda con mucha suerte. Hemos hecho canciones que han tenido la intención de hacerle bien a las personas, así que hemos conectado desde hace 20 años, desde la primera canción que sacamos, que fue ‘Abrázame'", indicó Mario Domm, quien con Pablo Hurtado completa el grupo.

Al reflexionar sobre cómo Camila es hoy uno de los grandes referentes del pop y la música romántica en español, Domm considera que es el resultado de "la buena intención de hacer música que nos parezca de calidad".

No ha sido un proceso fácil y los artistas mexicanos reconocen que les ha costado. Incluso por más de una década les costó no solo la relación profesional, sino la amistad. Fueron las reflexiones de la pandemia las que los llevaron a retomar el contacto y decidir volver a ser un trío, como lo eran en sus inicios.

De ese reencuentro, que comenzó con un mensaje en WhatsApp y "con más libertad que nunca", nació el disco ‘Regresa’, que le da el nombre a la gira. Por primera vez, se dieron el permiso de explorar géneros nuevos para Camila, como el bolero, el mariachi, el gospel, el rock y hasta música norteña.

La realización del disco, donde está su más reciente éxito ‘Fugitivos’, fue especial, pero confesaron que fue igual o más emocionante planificar la gira.

La gira ‘Regresa Tour’ comienza en Miami el 11 de mayo, tras su presentación en el Festival Bésame Mucho, en Austin (Texas) y algunas fechas en México y Honduras. Hasta ahora termina en Nueva York el 31 del mismo mes, tras pasar por Chicago y Los Ángeles.

El verano los encontrará en España, donde tendrán conciertos en Valencia, Madrid y Barcelona.

Noticia al Día/EFE