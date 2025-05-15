Cantante Cassie Ventura confesó en el tribunal que Sean ‘Diddy’ Combs le pagó 20 millones de dólares para cerrar la demanda en su contra

La cantante Cassie Ventura, principal víctima en el juicio por tráfico sexual que enfrenta Sean ‘Diddy’ Combs, reveló ante el tribunal que el rapero le pagó 20 millones de dólares para cerrar la demanda por abuso y violación que ella interpuso en 2023.

Ventura, que denunció a Combs por agresión sexual en 2018 y ejercer contra ella abuso físico continuado, retiró su denuncia 24 horas después tras llegar a un acuerdo «amistoso» con el cantante, pero entonces no reveló la cifra monetaria acordada.

Al ser preguntada por la fiscal Emily Johnson por qué está testificando entonces en el juicio, Cassie, que comparece en la corte embarazada de ocho meses y medio -algo que la obliga a tomar descansos de diez minutos cada hora y media- respondió decidida: «Porque no puedo aguantar más la culpa y la vergüenza».

Diddy, que acudió a la corte con un jersey blanco, escuchó el testimonio de Cassie al lado de sus abogados, mientras entre el público se encontraban tres de sus hijos y su madre.

Por otro lado, la artista también contó cómo en 2018, cuando ambos habían roto la relación, decidieron cenar juntos y tener lo que ella creía que era «una conversación de cierre». Aunque la cena fue «agradable», indicó, posteriormente él la acompañó a su casa y, al entrar, abuso de ella sexualmente en su salón. «Solo recuerdo llorar y decir ‘no’, pero todo fue muy rápido», declaró, y especificó que en una ocasión posterior volvió a mantener relaciones con él «voluntariamente».

Noticia al Día/OK