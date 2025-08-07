Jueves 07 de agosto de 2025
Al Dia

Cantante Cosculluela fue amordazado durante robo en su casa de Puerto Rico: Le robaron 308 mil 700 dólares en pertenencias

Le robaron 308 mil 700 dólares en pertenencias informó este jueves 6 de agosto, la Policía

Por Ernestina García

Cantante Cosculluela fue amordazado durante robo en su casa de Puerto Rico: Le robaron 308 mil 700 dólares en pertenencias
Foto: Cosculluela
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

José Fernando Cosculluela Suárez, conocido en el ámbito musical como «Cosculluela», fue víctima de un asalto en su residencia de la urbanización Esmerald Lakes, en Trujillo Alto, Puerto Rico.

La Policía puertorriqueña informó que el incidente se registró este miércoles al mediodía, y que ya se ha iniciado una investigación para dar con los responsables.

De acuerdo con los informes preliminares de las autoridades, varios individuos irrumpieron en la vivienda y amordazaron al cantante y a dos de sus empleados, quienes estaban en el lugar en ese momento. Las víctimas permanecieron inmovilizadas por varias horas, sin posibilidad de alertar a las autoridades de inmediato.

Durante el asalto, los ladrones sustrajeron varias joyas de la propiedad. Posteriormente, los asaltantes llevaron a Cosculluela hasta una oficina y una habitación de la vivienda, donde sustrajeron diversas pertenencias valoradas en aproximadamente 308.700 dólares.

Tras cometer el robo, los sospechosos se apropiaron de una camioneta Land Rover, modelo Range Rover, color negro y del año 2020, en la que emprendieron la huida con rumbo desconocido.

No obstante, el vehículo fue recuperado por el querellante en las inmediaciones de un negocio en el municipio de Aguas Buenas.

De acuerdo con la información obtenida, ninguna de las tres víctimas resultó herida durante este incidente. La investigación está a cargo de la agente Carmen Rivera, adscrita a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Carolina.

Las autoridades las alertaron alrededor de las 5:10 de la tarde cuando un vecino, al notar una situación inusual en la residencia. Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico se desplazaron al lugar para iniciar las primeras pesquisas y tomar las declaraciones de las víctimas.

Actualmente, la investigación se encuentra en su fase inicial, enfocada en recopilar evidencias para identificar y localizar a los autores del delito.

Noticia al Día/EFE/

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Especialista asegura que las costas venezolanas son las más afectadas por el cambio climático

Especialista asegura que las costas venezolanas son las más afectadas por el cambio climático

Jefferson Savarino le da la victoria al Botafogo en octavos de final por Copa de Brasil

Jefferson Savarino le da la victoria al Botafogo en octavos de final por Copa de Brasil

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Gonzalo García portará el dorsal

Gonzalo García portará el dorsal "9″ y se acerca a su renovación con Real Madrid

Servicio público: Ayudemos a Victoria Viera

Servicio público: Ayudemos a Victoria Viera

Rescatadas 563 personas de la esclavitud en una obra de construcción en Brasil: Estaban en condiciones precarias

Rescatadas 563 personas de la esclavitud en una obra de construcción en Brasil: Estaban en condiciones precarias

Venezuela no pudo ante Japón en la segunda jornada de sóftbol de los Juegos Mundiales Chengdu

Venezuela no pudo ante Japón en la segunda jornada de sóftbol de los Juegos Mundiales Chengdu

CLEZ rindió homenaje a atletas regionales por su trayectoria

CLEZ rindió homenaje a atletas regionales por su trayectoria

Falleció el campeón mundial alemán Frank Mill

Falleció el campeón mundial alemán Frank Mill

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 7 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 7 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 7 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este jueves 7 de agosto

La batalla de Mariángel Ruiz contra la distonía y así lo explica

La batalla de Mariángel Ruiz contra la distonía y así lo explica

Darwin Núñez será nuevo jugador del Al-Hilal

Darwin Núñez será nuevo jugador del Al-Hilal

Brad Pitt está de luto, murió su madre Jane Etta Pitt

Brad Pitt está de luto, murió su madre Jane Etta Pitt

Se busca con angustia a perrito llamado Brandon

Se busca con angustia a perrito llamado Brandon

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

Hidrolago activó cronograma de abastecimiento por Estanque Redondo en Maracaibo y San Francisco

Hidrolago activó cronograma de abastecimiento por Estanque Redondo en Maracaibo y San Francisco

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Hallan el cadáver de una joven que tenía días reportada como desaparecida en Yaracuy

Hallan el cadáver de una joven que tenía días reportada como desaparecida en Yaracuy

Reportan a varios venezolanos entre los fallecidos tras el derrumbe de la mina en Chile

Reportan a varios venezolanos entre los fallecidos tras el derrumbe de la mina en Chile

Noticias Relacionadas

Zulia

Plan Cayapa de la Salud refuerza con insumos y medicamentos la emergencia del Hospital Central de Maracaibo

La entrega incluyó medicamentos esenciales, insumos quirúrgicos, material de laboratorio, colchones, equipos de protección personal y productos de limpieza

Nacionales

Estos son los peligros de las altas temperaturas en Venezuela para mujeres embarazada e hipertensos

El aumento de las temperaturas, conocido como "ola de calor", no es solo una molestia, es una amenaza real por…
Al Dia

Cabello sobre operación terrorista frustrada en Plaza Venezuela: "Llevaba seis bombas en un bolso"

Cabello, detalló cómo fue el procesó del intento de actos terroristas en Plaza Venezuela, donde José Daniel García Ortega fue detenido por colocar explosivos
Política

Diosdado Cabello revela atentado terrorista que se estaría preparando desde el Zulia: Pretendían detonar artefacto en Plaza Venezuela

Con videos y fotografías mostró las evidencias y destacó que la derecha extremista encabeza los planes

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025