José Fernando Cosculluela Suárez, conocido en el ámbito musical como «Cosculluela», fue víctima de un asalto en su residencia de la urbanización Esmerald Lakes, en Trujillo Alto, Puerto Rico.

La Policía puertorriqueña informó que el incidente se registró este miércoles al mediodía, y que ya se ha iniciado una investigación para dar con los responsables.

De acuerdo con los informes preliminares de las autoridades, varios individuos irrumpieron en la vivienda y amordazaron al cantante y a dos de sus empleados, quienes estaban en el lugar en ese momento. Las víctimas permanecieron inmovilizadas por varias horas, sin posibilidad de alertar a las autoridades de inmediato.

Durante el asalto, los ladrones sustrajeron varias joyas de la propiedad. Posteriormente, los asaltantes llevaron a Cosculluela hasta una oficina y una habitación de la vivienda, donde sustrajeron diversas pertenencias valoradas en aproximadamente 308.700 dólares.

Tras cometer el robo, los sospechosos se apropiaron de una camioneta Land Rover, modelo Range Rover, color negro y del año 2020, en la que emprendieron la huida con rumbo desconocido.

No obstante, el vehículo fue recuperado por el querellante en las inmediaciones de un negocio en el municipio de Aguas Buenas.

De acuerdo con la información obtenida, ninguna de las tres víctimas resultó herida durante este incidente. La investigación está a cargo de la agente Carmen Rivera, adscrita a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Carolina.

Las autoridades las alertaron alrededor de las 5:10 de la tarde cuando un vecino, al notar una situación inusual en la residencia. Agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico se desplazaron al lugar para iniciar las primeras pesquisas y tomar las declaraciones de las víctimas.

Actualmente, la investigación se encuentra en su fase inicial, enfocada en recopilar evidencias para identificar y localizar a los autores del delito.

Noticia al Día/EFE/