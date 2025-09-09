"He tenido que parar la grabación tres o cuatro veces porque tengo sangrado de nariz a causa de mi cicatriz", ha confesado el cantante.

El cantante Lucas González, miembro del popular dúo musical ‘Andy y Lucas’, ha decidido sincerarse en una entrevista televisiva. En el programa español ‘Me quedo conmigo’, ha hablado abiertamente sobre su vida privada y las experiencias que lo han marcado profundamente. Los cuatro capítulos de esta íntima conversación se estrenarán a partir del 10 de septiembre. Su propósito es que la gente lo conozca mejor y pueda aclarar lo que ha sido verdad y lo que ha sido mentira, algo que considera muy doloroso.

Durante el programa, Lucas abordó con valentía el tema de su operación de nariz. Explicó que sigue lidiando con problemas de salud, como sangrado constante, a causa de la cirugía que le ha dejado una cicatriz. "He tenido que parar la grabación tres o cuatro veces", confesó, detallando las complicaciones que enfrenta. El artista, que pronto cumplirá 43 años, admitió que él también tuvo parte de la culpa en el resultado fallido de la operación, reconociendo que "no fui un buen enfermo".

La cirugía de nariz le trajo una auténtica pesadilla, siendo objeto de burlas y comentarios muy dolorosos. Lucas relató un episodio especialmente difícil, cuando alguien le arrojó una bolsita de droga sobre la mesa, con su hijo presente. El agresor le dijo "Venga, vamos a probarla", un momento que el cantante recuerda con gran angustia. Este tipo de situaciones lo han llevado a reflexionar sobre el respeto que merece, y la necesidad de dar su propia versión de los hechos.

En la entrevista, también se habló sobre el futuro del dúo, y Lucas dejó entrever su deseo de cantar en solitario. Aunque asegura que cuenta con el apoyo de su compañero Andy, opina que este no tiene la disciplina necesaria para una carrera en solitario. Además, Lucas compartió detalles sobre la dolorosa pérdida de su hermano Pedro, fallecido de un infarto el pasado 4 de marzo. Se refirió a su pareja, María José, como una "mujer maravillosa" y un pilar fundamental en su vida.

Finalmente, Lucas expresó su descontento con la industria musical. Con un tono de humor, mencionó que le gustaría recibir la Medalla de Oro de Andalucía, aunque cree que "se la van a dar a un conejo antes que a nosotros". Criticó la falta de respeto hacia el dúo, y lamentó no haber sido invitados a la gala de los Grammy en Sevilla. Siente que, a pesar de su trayectoria, no se les da el reconocimiento que merecen.

