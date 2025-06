Cantante de Oasis insulta a sus fans tras quejarse por los precios de sus entradas

El cantante y compositor británico Liam Gallagher ha respondido en las redes sociales a las críticas por el elevado precio de las entradas para los próximos conciertos de su banda, Oasis, llegando incluso a insultar a sus fans.

Gallagher, de 51 años de edad, rompió su silencio en X (antes Twitter) poco después de que el organismo de control de la competencia del Reino Unido anunciara que había abierto una investigación sobre la gestión de la compañía Ticketmaster en relación con la venta de entradas para la próxima gira de la banda, 15 años después de su separación.

El entusiasmo inicial por la reconciliación de Gallagher con su hermano Noel dio paso rápidamente a la indignación el pasado fin de semana, después de que los fans se quejaran de que los precios de las entradas de los 17 conciertos se habían incrementado sin previo aviso, pasando de 135 libras (177 dólares) a 355 (466 dólares).

Los fans acudieron a las redes para criticar los elevados precios, incluso uno comentó: “No esperaba que [Oasis] estafara a los fans tanto como lo ha hecho”, a lo que el propio Gallagher respondió: “¡Que te calles!”. Otro usuario preguntó si tenía “entradas de sobra”, a lo que él respondió: “Mierda por montones, pero son muy caras, 100.000 libras, solo de rodillas”.

De igual forma, cuando se le preguntó cómo se sentía su madre por la reunión de él y su hermano 15 años después, este respondió burlescamente: “Está destrozada porque no pudo conseguir una entrada”. No obstante, cuando una persona le preguntó por qué no le había regalado una entrada, respondió: “Gratis, no seas tonta”.

Previamente, la banda había dicho que no sabía que se utilizarían precios dinámicos en la venta: “En cuanto a las quejas bien informadas que muchos compradores tenían sobre el funcionamiento de la venta dinámica de entradas de Ticketmaster, es necesario dejar claro que Oasis deja las decisiones sobre la venta de entradas y los precios totalmente en manos de sus promotores y directivos, y en ningún momento tuvieron conocimiento de que se iba a utilizar la fijación dinámica de precios”.

Noticia al Día / Globovisión