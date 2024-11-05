Cantante Poncho Zuleta denuncia que está amenazado por narcos: Suspendió sus presentaciones

El cantautor Tomás Alfonso Zuleta Díaz, más conocido como Poncho Zuleta hace público que está amenazado y teme por su integridad, por lo que decidió suspender sus presentaciones y conciertos.

Asimismo, se supo que involucra a sus dos hijos, la diputada Claudia Margarita Zuleta, y Andrés Alfonso Zuleta. También está en la lista José Félix Lafaurie actual negociador del gobierno con el ELN.

La presentaciones del cantante Poncho Zuleta serán reprogramadas hasta que se aclare el tema que debe ser atendido con urgencia por el gobierno del presidente Gustavo Petro, ya que también hay otros líderes, especialmente del Centro democrático en la lista como el exdiputado Quintín Quintero y el ex candidato Arturo Calderón.

Trascendió que el grupo de narcos del Clan del Golfo serían los que están detrás de las amenazas contra el cantante y su familia.

El artista colombiano había hecho otra denuncia en el 2023 donde manifestó sentirse intimidado desde que se había hecho oficial la candidatura de su hija Claudia Margarita Zuleta a la gobernación del Cesar a través de una denuncia interpuesta a comienzos de junio del 2023

Noticia al Día/Diarioguajiro