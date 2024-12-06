Martes 23 de septiembre de 2025
Cardi B reveló la exorbitante suma que gasta al mes

La famosa rapera estadounidense Cardi B puso fin a los rumores sobre su estabilidad financiera y reveló que gasta tres…

Por Ernestina García

Cardi B reveló la exorbitante suma que gasta al mes
Foto: Cardi B
La famosa rapera estadounidense Cardi B puso fin a los rumores sobre su estabilidad financiera y reveló que gasta tres millones de dólares mensualmente.

Lee también: Cardi B anuncia tercer embarazo y divorcio

La especulación comenzó después de que la ganadora del Grammy compartiera a principios de esta semana un anuncio de la marca de ropa Shein en sus redes. Al comentar la publicación, sus seguidores cuestionaron por qué se asociaría con la línea de moda rápida si a menudo usa marcas de lujo.

"Necesito buscar en Google. Esta chica no tiene fondos y se está quedando sin dinero", escribió un internauta. "Chica, usas Hermès y Chanel, no Shein", observó otro. "¿¡Shein!? ¿Estás bromeando? Eso es vergonzoso", comentó un tercero.

En respuesta, la cantante aclaró el miércoles en su cuenta de X que no solo no está "sobreviviendo", sino que gasta alrededor de tres millones de dólares al mes. "Quiero que todos ustedes sepan que podría despertarme mañana, firmar un contrato y tener la mitad de 65 millones de dólares o la mitad de 70 millones en mi banco", continuó.

Además, la cantante de 32 años compartió una captura de pantalla que revelaba supuestas negociaciones de un acuerdo de gira que tuvo en septiembre. El convenio sugería que a Cardi B se le pagaría un millón de dólares por espectáculo por un total de 65 millones de dólares. También señalaba que se le pagaría "la mitad del dinero por adelantado al firmar el contrato".

La artista enfatizó que los mensajes de texto eran de septiembre durante su "año de descanso". "Eso fue en septiembre de este año, no una mierda vieja", dijo. "Y, por cierto, este es mi año de descanso", agregó.

En el mismo contexto, Cardi B declaró que no quiere firmar un contrato de gira hasta que anuncie su próximo álbum. "No quiero aceptar contratos de gira porque cuando anuncie mi álbum, sé que lo van a aumentar. No puedo actuar como si tuviera hambre, especialmente cuando no la tengo", añadió.

Noticia al Día/RT

