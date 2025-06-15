Carlos Delmoral, el popular “Tachito”: Un prodigio de la música

Carlos Delmoral, el popular “Tachito” oriundo de Cabimas, nació el 4 de septiembre del 2008.

Tachito es un prodigio de la música, la tambora fue el instrumento que Dios le puso en el camino, es su preferido, también ejecuta el cuatro y la charrasca. Ha sido y es inspiración para que otros niños se sumen a la gaita. Su hermana Karol fue quien lo apodó “Tachito” por una serie infantil de televisión.

Aunque es muy joven, cuenta con trayectoria, participando en distintas actividades con Los Parranderitos, Orquesta sinfónica infantil Alma Zuliana, Los Verduguitos, Los Rosareños, La Gaita de Otrora, La típica gaita vieja y el grupo Pentagrama.

Asimismo, ha compartido musicalmente con Ricardo Portillo, Oscar González, Carlos Méndez, Eroy Chacín, Jaime Indriago, Neguito Borjas, Ronald Borjas, Chavín, Deyanira Bravo, Yelitza Vílchez, Lula López, Nelly Ávila, Fabiana Briceño, Laudy Meri, Yumaira González, Ramir Salazar, Gianlorett Matos y Danelo Badell.

Para este año, promete realizar dos producciones musicales de su proyecto Tachito invita con varios invitados especiales.

Carlos Delmoral, mejor conocido como “Tachito” es uno de los más destacados ejecutantes de una generación que va ascendiendo y posicionándose en el mundo artístico musical por su calidad distintiva.

Por su parte, en el marco del 70 Aniversario de la Fundación Mara de Oro de Venezuela, recibe su primera distinción como Percusionista Revelación Internacional del Año parte de "lo mejor de lo mejor" del Zulia para el mundo.

