Domingo 24 de agosto de 2025
Carlos Vives celebró con serenata el cumpleaños 90 de su madre

Por Haroldo Manzanilla

Carlos Vives celebró el 90º cumpleaños de su madre de una manera muy especial, dedicándole una serenata con mariachi, donde él mismo interpretó varias canciones llenas de cariño. En un emotivo momento, el artista compartió con sus seguidores a través de redes sociales: "Celebramos el cumpleaños 90 de mi mamá, de la mujer que me ha enseñado a querer tanto a mi tierra y a la que le debo la vida. Te amo mami, te mereces todo el amor y todas las canciones más lindas del mundo".

La serenata, acompañada de las tradicionales melodías de mariachi, fue un tributo a la mujer que ha marcado profundamente la vida y carrera de Vives. Durante la celebración, el cantante no solo cantó, sino que también compartió un mensaje de amor y gratitud a su madre, cerrando con la frase "Y que cumplas muchos más…", un deseo lleno de cariño para seguir compartiendo muchos más momentos juntos.

Este gesto es una muestra más del lazo cercano y especial que Vives tiene con su familia, particularmente con su madre, quien ha sido fuente de inspiración a lo largo de su vida.

Ronald Borjas y Carolina Tepedino celebran su unión en una noche llena de música y tradición

Ronald no se limitó a ser espectador: subió al escenario para cantar junto a Marcial Istúriz y la icónica agrupación salsera, y más tarde se unió a Los Sobraos, acompañado por su primo Luis Fernando Borjas
Sabor 106.5 FM celebró el 34 aniversario a lo grande en la Fonoplatea de los Éxitos

El aniversario fue transmitido al exterior
Daniel Sarcos y Yasmil Marrufo recorren Falcón en un viaje cargado de recuerdos y, por supuesto, la arepa pela’ no pudo faltar…

Recientemente, el animador más querido de Venezuela, se presentó en un concierto histórico en el Pozón del Saladillo donde junto a otros artistas enaltecieron una vez más la gaita zuliana
Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Falleció luego de una larga batalla contra un cáncer de estómago.

