Carlos Vives celebró con serenata el cumpleaños 90 de su madre

Carlos Vives celebró el 90º cumpleaños de su madre de una manera muy especial, dedicándole una serenata con mariachi, donde él mismo interpretó varias canciones llenas de cariño. En un emotivo momento, el artista compartió con sus seguidores a través de redes sociales: "Celebramos el cumpleaños 90 de mi mamá, de la mujer que me ha enseñado a querer tanto a mi tierra y a la que le debo la vida. Te amo mami, te mereces todo el amor y todas las canciones más lindas del mundo".

La serenata, acompañada de las tradicionales melodías de mariachi, fue un tributo a la mujer que ha marcado profundamente la vida y carrera de Vives. Durante la celebración, el cantante no solo cantó, sino que también compartió un mensaje de amor y gratitud a su madre, cerrando con la frase "Y que cumplas muchos más…", un deseo lleno de cariño para seguir compartiendo muchos más momentos juntos.

Este gesto es una muestra más del lazo cercano y especial que Vives tiene con su familia, particularmente con su madre, quien ha sido fuente de inspiración a lo largo de su vida.

