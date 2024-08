La artista Cazzu, de origen argentino, decidió estar fuera del ojo público; lo cual, incluyó las redes sociales. Ahora, poco a poco, retoma sus apariciones profesionales; así, estuvo presente en el programa ¡FA!, donde se discutió sobre la importancia del internet.

Ahí, la compositora habló abiertamente de la razón que la hizo retirarse de sus cuentas digitales. “Saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y ni siquiera quiero que me toque una chispa. No siquiera “voy a tener la posibilidad de confundirme de botón”, reveló Cazzu en dicha emisión de YouTube.



“Pero, realmente, no me atormenta. Fue la responsabilidad que tuve yo y el trabajo que hice yo. Empezando por entender que hay un montón de gente que no importa hagas lo que hagas no les gusta, te odia y mañana te ama”, agregó. “Los artistas somos todos muy distintos. No tengo relación con las redes sociales; no tengo notificaciones, no me entero si alguien me llama”.



Esta famosa sabe que tener ser madre le confiere también educar a su nena de la mejor forma para relacionarse con las redes sociales. “Somos adultos. Tengo una hija y sé que mi responsabilidad es o no tener redes o buscar la herramienta para decirle ‘amor esto no es la vida’”, advirtió.

“Es como una herramienta, cada uno tiene que aprender a usar las herramientas, es la responsabilidad también de uno. Hace dos meses no tengo mis redes sociales en mi celular. Y nada, estoy aquí y hablando con ustedes y estoy bien. Hola, me llamo Julieta, tengo 30”, continuó. “Trato de tener la mejor relación posible con todo, particularmente, con las redes.

A veces a nosotros, creo, que nos genera esa ansiedad, comprobarle a la gente quiénes somos realmente y eso es una imposibilidad”.

Cazzu está tranquila de no enterarse de lo que dicen sobre ella en estas plataformas. De hecho, hace poco decidió borrar todas las fotos de Inti; mientras tanto, las especulaciones a su alrededor continúan.

