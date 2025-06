Celine Dion reaparece en un concierto de Coldplay y emociona al público en Las Vegas

La icónica cantante Celine Dion sorprendió al público al asistir al concierto de Coldplay en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde fue recibida con una ovación de pie. Acompañada por sus tres hijos, René-Charles, Nelson y Eddy, la intérprete de My Heart Will Go On disfrutó del espectáculo, bailando y mostrando una actitud animada.

La presencia de Dion en el evento fue especialmente significativa, ya que en los últimos años ha limitado sus apariciones públicas debido al síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico autoinmune que afecta su movilidad. Su entusiasmo y energía en el concierto conmovieron tanto a los asistentes como a Chris Martin, líder de Coldplay, quien le dedicó unas emotivas palabras desde el escenario: “Celine, mi hermosa hermana, haces que mi corazón siga y siga. Eres una superestrella total. ¡Un aplauso para ella!”.

Tras el espectáculo, Dion expresó su gratitud en redes sociales, compartiendo un mensaje en el que destacó la calidez con la que fue recibida por la banda y el público: “¡Qué velada inolvidable! Mi corazón sigue cantando. Un sincero agradecimiento a la banda y a su increíble equipo por recibir a mi familia con tanta calidez y amabilidad”.

Su reaparición ha generado una ola de reacciones positivas entre sus seguidores, quienes celebran verla disfrutando de la música y compartiendo momentos especiales.

Noticia al Día