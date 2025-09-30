César Chirinos y Héctor Peña presentan su nuevo álbum "El vallenato que te gusta"

El cantautor César Chirinos y Héctor Peña , reconocidos por su pasión y entrega en la música vallenata, están listo para deleitar a sus seguidores con su nuevo álbum titulado "El Vallenato que Te Gusta". Este esperado lanzamiento se llevará a cabo este martes 30 de septiembre a las 8:00pm., y estará disponible en YouTube y todas las plataformas de streaming.

El álbum tiene 15 canciones, fue grabado en Maracaibo y presenta la colaboración del talentoso acordeonero Héctor Peña. Juntos, han creado una obra que promete tocar el corazón de sus seguidores con melodías auténticas y letras emotivas.

Entre los temas popularizados por Chirinos se encuentra "El secreto", una romántica canción que fue producida el año pasado y que ha generado gran expectativa entre el público.

El álbum incluye otras composiciones de Chirinos, como "Vueltas de la vida", "Amor de locos", y "Muerto en vida” entre otras, cada una mostrando la versatilidad y el talento del artista zuliano.

Con este nuevo lanzamiento, César Chirinos no solo reafirma su compromiso con la música vallenata, sino que también busca conectar con su audiencia de una manera más profunda.

Los amantes de este género musical están invitados a disfrutar de una experiencia única llena de romanticismo y alegría.

Kelly Nava/ Pasante

Video y Fotos: Franyer Garcia

Noticia al Dia