Martes 30 de septiembre de 2025
Farándula

César Chirinos y Héctor Peña presentan su nuevo álbum "El vallenato que te gusta"

El álbum, que cuenta con un total de 15 canciones, fue grabado en la vibrante ciudad de Maracaibo y presenta la colaboración del talentoso acordeonero Héctor Peña. Juntos, han creado una obra que promete tocar el corazón de sus oyentes con melodías auténticas y letras emotivas.

Por Pasante1

César Chirinos y Héctor Peña presentan su nuevo álbum
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El cantautor César Chirinos y Héctor Peña , reconocidos por su pasión y entrega en la música vallenata, están listo para deleitar a sus seguidores con su nuevo álbum titulado "El Vallenato que Te Gusta". Este esperado lanzamiento se llevará a cabo este martes 30 de septiembre a las 8:00pm., y estará disponible en YouTube y todas las plataformas de streaming.

El álbum tiene 15 canciones, fue grabado en Maracaibo y presenta la colaboración del talentoso acordeonero Héctor Peña. Juntos, han creado una obra que promete tocar el corazón de sus seguidores con melodías auténticas y letras emotivas.

Entre los temas popularizados por Chirinos se encuentra "El secreto", una romántica canción que fue producida el año pasado y que ha generado gran expectativa entre el público.

El álbum incluye otras composiciones de Chirinos, como "Vueltas de la vida", "Amor de locos", y "Muerto en vida”  entre otras, cada una mostrando la versatilidad y el talento del artista zuliano.

Con este nuevo lanzamiento, César Chirinos no solo reafirma su compromiso con la música vallenata, sino que también busca conectar con su audiencia de una manera más profunda.

Los amantes de este género musical están invitados a disfrutar de una experiencia única llena de romanticismo y alegría.

Kelly Nava/ Pasante

Video y Fotos: Franyer Garcia

Noticia al Dia

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Venezolanos destacaron en el Campeonato Suramericano de Natación Juvenil

Venezolanos destacaron en el Campeonato Suramericano de Natación Juvenil

El día que unos locos mataron con una estaca a un bebé creyendo que era El antiCristo

El día que unos locos mataron con una estaca a un bebé creyendo que era El antiCristo

Niuman Romero se despide del beisbol tras 19 temporadas

Niuman Romero se despide del beisbol tras 19 temporadas

César Chirinos y Héctor Peña presentan su nuevo álbum

César Chirinos y Héctor Peña presentan su nuevo álbum "El vallenato que te gusta"

Gestos y expresiones de las mujeres en la actualidad

Gestos y expresiones de las mujeres en la actualidad

Cristo de Aranza: Donde nació la fe en Maracaibo

Cristo de Aranza: Donde nació la fe en Maracaibo

Vinculan sentimentalmente a la actriz Geraldine Bazán con el venezolano Alejandro Nones

Vinculan sentimentalmente a la actriz Geraldine Bazán con el venezolano Alejandro Nones

Carlos Alcaraz conquista por primera vez Tokio y firma una temporada histórica

Carlos Alcaraz conquista por primera vez Tokio y firma una temporada histórica

Se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban: pareja icónica de Hollywood

Se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban: pareja icónica de Hollywood

El Camino de Santiago, un viaje a la memoria (por Alejandro Vásquez Escalona)

El Camino de Santiago, un viaje a la memoria (por Alejandro Vásquez Escalona)

Las series de comodín abren el show de la postemporada 2025 de Grandes Ligas

Las series de comodín abren el show de la postemporada 2025 de Grandes Ligas

La diáspora venezolana sigue creciendo (por la Dra. Luz Neira Parra)

La diáspora venezolana sigue creciendo (por la Dra. Luz Neira Parra)

La emoción de la Champions continúa este martes con nueve enfrentamientos

La emoción de la Champions continúa este martes con nueve enfrentamientos

Critican fuertemente a Bad Bunny tras ser anunciada su participación en el show del Super Bowl:

Critican fuertemente a Bad Bunny tras ser anunciada su participación en el show del Super Bowl: "No tiene canciones en inglés"

Entender el cambio mundial (por el Dr. Ángel Lombardi)

Entender el cambio mundial (por el Dr. Ángel Lombardi)

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Estos son los feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre

Estos son los feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre

Trump reveló que EEUU fue “amenazado por Rusia” y que respondió enviando un submarino nuclear

Trump reveló que EEUU fue “amenazado por Rusia” y que respondió enviando un submarino nuclear

Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

El paso vehicular en la Circunvalación 1 estará parcialmente restringido este martes 30- Sep

El paso vehicular en la Circunvalación 1 estará parcialmente restringido este martes 30- Sep

Bachaquero registra otro temblor de 3.5

Bachaquero registra otro temblor de 3.5

Noticias Relacionadas

Al Dia

Sistema contable propio vs. del cliente: ¿qué le conviene más a los contadores independientes?

: ¿Te ha tocado adaptar tu contabilidad a herramientas de terceros? Descubre cómo eso impacta tu tiempo y tu reputación.
Farándula

Luis Miguel y Paloma Cuevas reaparecen más enamorados que nunca en Madrid

Los reportes indican que se les vio muy cómodos, cómplices y sonrientes, lo que refuerza la percepción de que su romance está más sólido que nunca.
Farándula

Se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban: pareja icónica de Hollywood

La actriz ganadora de un óscar y el cantante tienen dos hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.
Farándula

Critican fuertemente a Bad Bunny tras ser anunciada su participación en el show del Super Bowl: "No tiene canciones en inglés"

El artista puertorriqueño, quien aseguró que su actuación es "para mi gente, mi cultura y nuestra historia".

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025