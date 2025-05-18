César Évora: el galán eterno de las telenovelas que desafía el tiempo y las canas

El reconocido actor cubano que ha conquistado corazones en la televisión mexicana, César Évora, continúa vigente en el mundo del espectáculo a sus 65 años, con una carrera de más de tres décadas y más de 36 telenovelas en su haber, Évora demuestra que el talento y la pasión no tienen fecha de caducidad.

Desde siempre el actor ha mantenido una apariencia física muy galante, aunque él mismo ha declarado en diversas ocasiones que su interés no está en las apariencias, es de los hombres que sin mucho esfuerzo llaman la atención.

Transformación física de César Évora: el galán eterno que desafía el tiempo y las canas

En una entrevista con "El Gordo y la Flaca" de Univisión, Évora reveló que, hace varios años, se sometió a un implante capilar en Guadalajara, México, para combatir la calvicie hereditaria. "Me lo puse hace muchos años, si no ya estaría como la palma de la mano", comentó con humor. Sin embargo, enfatizó que nunca ha recurrido a cirugías plásticas, prefiriendo aceptar su edad con dignidad.

Actualmente, Évora participa en la telenovela "Me Atrevo a Amarte", donde interpreta a Valente Pérez-Soler. Este proyecto le ha permitido reconectar con sus raíces y valores, al desarrollarse en un entorno rural que le recuerda a su infancia en las afueras de La Habana. "El campo es parte de mí, y volver a las producciones con un proyecto que lo rescata es muy motivante", expresó el actor. Según lo reseña El Orbe.

Otra de las características que desde siempre han llamado la atención del artista es su voz, y es que, de por sí naturalmente es bastante sensual, pero además, tiene el talento de interpretar varios decibelios.

A pesar de los rumores infundados sobre su salud, César Évora se encuentra en buen estado, así como activo en su carrera y continúa demostrando su compromiso con su profesión.

Con una rutina diaria sencilla y alejada de las redes sociales, Évora se describe como una persona común que disfruta de las tareas cotidianas y valora la privacidad. "No vivo en una nube ni mucho menos, trabajo y que trabaje en la televisión no me pone en otra dimensión", afirmó.

César Évora es un ejemplo de cómo la autenticidad y la dedicación pueden mantener a un artista en la cima, sin necesidad de transformaciones drásticas. Su legado en la televisión y su presencia constante en nuevos proyectos confirman que, para él, la edad es solo un número.

