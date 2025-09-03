Dos leyendas de la música, el ícono argentino Charly García y el legendario músico británico Sting, confirmaron la preparación de una colaboración inédita que verá la luz en octubre de 2025.

A través de sus redes sociales, ambos artistas compartieron un mensaje conjunto con la frase, "Lo estoy haciendo a mi manera", acompañado por un emotivo saludo de Sting llamando "hermano" a García y un emoji de la Estatua de la Libertad, símbolo de la ciudad de Nueva York que ha marcado sus carreras.

El material fue grabado hace varios meses, durante la visita de Sting a Buenos Aires, donde trabajaron juntos en este proyecto musical. Se adelantó que la primera edición será lanzada en formato vinilo y que además podría preparar un video musical, ya que recientemente se vió a Charly grabando por distintos puntos de la ciudad.

Esta colaboración no solo representa un cruce generacional y cultural histórico, sino que también refuerza una amistad y trayectoria que vienen desde hace décadas. Sting y García compartieron escenario anteriormente en 1988 durante la gira de Amnistía Internacional, en Argentina, mostrando un vínculo profundo que ahora se concreta en esta nueva obra musical.

La expectativa por el lanzamiento es alta, ya que, para el público argentino y los seguidores de ambos artistas, esta unión simboliza la vigencia, la amistad y la fusión de dos estilos únicos en la historia del rock y la música popular internacional.

Ambos artistas dejaron un legado que trasciende generaciones. Sting, conocido por su fusión de rock, jazz y reggae con letras cargadas de conciencia social, continúa siendo una voz influyente en la defensa de los derechos humanos. Por su parte, Charly García, con su estilo único que combina rock, pop y folklore argentino, ha moldeado la identidad musical de América Latina y sigue siendo un referente para nuevas generaciones.

Noticia al Dia/ Rolling Stone magazine/ infobae/ Clarin/ Jesús Fernández pasante