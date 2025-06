‘Chiqui’ Delgado envió lindo mensaje a su pareja Jorge Ramos tras su partida de Univision

El periodista Jorge Ramos, ha anunciado hace poco, que transmitirá este viernes 13 de diciembre su último noticiero en Univision, luego de casi 40 años al aire. Compañeros y amigos se han volcado en sentidos mensajes de cariño hacia el comunicador por su inminente despedida, pero ha habido una dedicatoria que ha llamado especialmente la atención: el de su pareja, Chiquinquirá Delgado.

A escasas horas de que salga al aire la última emisión de Noticiero Univision con Jorge como titular, ‘Chiqui’ tomó sus redes sociales para expresar una vez más la gran admiración que siente hacia el periodista, así como reconocer el profesionalismo y dedicación que ha demostrado durante su trayectoria en la cadena de habla hispana.

“Cuando has hecho lo que amas toda tu vida y has trabajado por tu comunidad sin descanso, no existen las despedidas”, escribió la presentadora en su cuenta de Instagram al compartir un retrato de Jorge en solitario. “Que todo lo maravilloso te siga y se quede contigo”, agregó en su mensaje, el cual acompañó con un emoji de corazón y un hashtag con la frase “lo mejor está por venir”.

Noticia al Día/Información de Es con Usted

Los seguidores de ‘Chiqui’ no tardaron en responder su publicación, elogiando el gran trabajo que ha desempeñado Ramos durante todo este tiempo en Univision. Numerosos internautas aseguraron que echarán de menos al comunicador mexicano, y se mostraron ansiosos por conocer sus próximos proyectos. Entre las reacciones destacaron la de Maria Elena Salinas, amiga y colega de Jorge, con quien compartió durante muchos años e televisión antes de salir de la empresa en 2017. Marielena Dávila, la hija mayor de la conductora, tampoco fue indiferente al post de su mamá, y colocó varios emojis de corazón.

Tras la emisión de su noticiero la tarde de este viernes, el próximo 15 de diciembre se transmitirá el último programa de Al Punto. Así lo confirmó el propio Jorge el pasado 11 de diciembre. “Este viernes es mi último noticiero en Univision después de 38 años. Y el domingo se trasmite el último episodio de Al Punto tras casi 17 años. Puro agradecimiento”, expresó entonces.