Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

Chiquinquirá Delgado está de celebración. El programa Despierta América vuelve a ser su casa televisiva para conducir uno de los segmentos más esperados.

La querida presentadora venezolana tendrá a partir de esta semana su propio espacio enfocado en su faceta como inversionista de bienes raíces. Se llama ‘Despierta con casa’, donde se darán los consejos para que uno pueda lograr la casa de sus sueños.

En medio de esta gran noticia, Chiqui invitó a sus seguidores de Instagram a hacerle preguntas, que ella trataría de contestarles con ese cariño que le caracteriza. Y así fue.

Una de ellas se enfocó en la salud de la mujer cuando se acerca el periodo de la menopausia. ¿Cómo lo está llevando ella y qué hace para sentirse mejor?

"¡Como loca!", confesó. "Cuando tienes desbalance en tus hormonas, te sientes otra. Piel seca, insomnio, fatiga, etc", reconoció. Por eso decidió dar un paso más y someterse a un tratamiento que, asegura, le ha cambiado la vida en ese aspecto.

"Yo decidí comenzar reemplazo hormonal y me he sentido maravillosamente con los resultados", escribió junto a una foto donde luce más espectacular que nunca.

Chiqui, de 52 años, ha apostado por este tratamiento médico que se encarga de administrar hormonas para compensar la disminución natural de las mismas en el cuerpo, sobre todo durante la menopausia. De esta forma se alivian esos incómodos síntomas y también ayuda a reparar el desgaste del organismo. Los resultados se notan por dentro y por fuera.

