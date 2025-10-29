Miércoles 29 de octubre de 2025
Chris Evans y su esposa Alba Baptista se convirtieron en padres por primera vez

La esposa de Evans, la mujer, acaparó titulares por su papel en Warrior Nun (2020) de Netflix, la cual llego a su fin el pasado mes de noviembre 2022, marcando debut de la joven en inglés

Por Ernestina García

Chris Evans y su esposa Alba Baptista se convirtieron en padres por primera vez
Tras dos años de matrimonio, el actor Chris Evans, de 44 años, junto a su esposa Alba Baptista se habrían convertido en padres por primera vez, así lo dio a conocer el diario estadounidense, TMZ.

De acuerdo a lo reseñado por el medio citado, la también actriz de 28 años dio a luz el pasado sábado 25 de octubre en Massachusetts, sin embargo, aún se desconoce el nombre y el sexo del nuevo integrante de la familia Evans.

Es de recordar que la pareja se unió en matrimonio el pasado mes de septiembre del año 2023, la ceremonia que tuvo lugar en una finca de Cape Cod en la referida localidad, en donde los invitados tuvieron que firmar un acuerdo de confidencialidad, por los que los teléfonos celulares de los asistentes fueron retirados al momento de iniciar la celebración.

La esposa de Evans, la mujer, acaparó titulares por su papel en Warrior Nun (2020) de Netflix, la cual llego a su fin el pasado mes de noviembre 2022, marcando debut de la joven en inglés, es originaria de Lisboa, Portugal e hija de padres ingenieros y traductores.

Anteriormente, Baptista protagonizó diversas series y películas portuguesas, incluidas A Impostora, Filha da Lei, A Criação y Jogo Duplo. Más recientemente, protagonizó Mrs. Harris Goes to París.

Chris Evans and Wife Alba Baptista Welcome Baby No 1
Alba Baptista and Chris Evans. Jon Kopaloff/Getty Images for Vanity Fair
Chris Evans y su esposa Alba Baptista habrían dado a luz a su primer hijo, según varios informes.

Evans, de 44 años, y Baptista, de 28, se convirtieron en padres de su primer bebé en Massachusetts el 25 de octubre, según informó TMZ a través de registros el martes 28 de octubre, y People lo confirmó. Aún se desconoce el nombre y el sexo del recién nacido.

Los rumores de que la pareja esperaba su primer hijo comenzaron a circular durante el verano, cuando una cuenta de fans publicó un homenaje del Día del Padre para los padres de Evans y Baptista. Luiz Baptista, el padre de Alba, comentó: “Muchas gracias, querido Chris. ¡Ya te toca!”

Noticia al Día TMZ

Al Dia

Cocodrilos en las calles de Jamaica por el huracán

La tormenta provoca que estos reptiles abandonen su hábitat natural, generando preocupación entre los habitantes.

Farándula

¡Bebé en camino! Ex RBD Dulce María anuncia segundo embarazo sorpresa

La cantante y actriz mexicana Dulce María, famosa por su papel de Roberta en Rebelde y su trayectoria como integrante…
Al Dia

¡Rumbo a Tailandia! Stephany Abasali viaja al Miss Universo con 29 maletas

Con la emoción a flor de piel, la Miss Venezuela, Stephany Abasali, viajó a Tailandia este 27 de octubre, donde se celebrará el Miss Universo 2025.
Farándula

Paris Hilton rinde homenaje a su amiga Britney Spears en la semana de Halloween

La socialité recreó el recordado atuendo rojo del video musical de la ‘Princesa del pop’, “Oops… I Did It Again”.

