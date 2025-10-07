CJ Vilchez presenta “Lo hiciste otra vez”

.

El destacado productor y músico lanzo su cover titulado “Lo hiciste otra vez”, el cual ha tenido una gran receptividad en las carteleras digitales y bendice con un mensaje inspirador.

CJ con una impecable carrera artística es recordado por sus trabajos, Tributo a Michael jackson: The Man in the Mirror, Let it be de los Beatles y la musicalización de la serie juvenil Carolay transmitida en su momento por venevisión.

También formó parte del grupo de organizadores de eventos que realizaron actividades como: los conciertos de Luis Fonsi, Reik, Lasso, Rubén Blades, Raphael, Camila, Noel Schajris, cuidando cada detalle en sus visitas a Maracaibo, Además tuvo la oportunidad de formar parte de las bandas de artistas como: Ricardo Montaner, Carángano, Omar Enrique, Binomio de Oro, Adriana Lorenzi, Segundo Frente, Mochileros, Syriak, TLX, Oublie One entre otros.

Vilchez es tecladista, productor, arreglista y compositor y nos regala una pieza destacada que para él tiene un gran significado.

“Lo hiciste otra vez fue la primera canción que escuche cuando comencé a trabajar en una iglesia en Usa, el segundo día de emigrar, sentado al piano la escuchaba y la comencé a tocar. Mientras escuchaba la letra pensé Dios está al control, El me puso acá y hará cosas buenas para mi… después de algunos años y luego de haber trabajado como ingeniero de sonido e instalacion en muchas iglesias, también director de entretenimiento en una cadena de restaurantes, decido volver a arreglar y producir música la cual es mi esencia, recordé esa primera canción y la produje, invite a muchos amigos a participar entre ellos: Freddy Parra, Oscar Guedez y Aristoteles Albornoz (de Maracaibo). En Usa Abdiel y Richard, la mayoría fue grabado remotamente desde mi casa a los estudios donde ellos estaban, el mismo me dejo muchas enseñanzas”

”El sentido musical que le di fue para mí darle el dinamismo que significa para mi La Gloria de Dios y sus promesas, este disco se estrenó el año pasado y ha sido de gran impacto y receptividad, sin hacer un trabajo de promoción ya supera las cien mil reproducciones en Spotify” (menciona Vilchez).

Sus logros laborales lo han hecho merecedor de varios galardones importantes como el Mara de Oro como mejor productor musical 2015 y Mara de Platino como mejor productor musical 2016.

Nuevos Proyectos

A finales del 2025 estará estrenando un gran proyecto musical con bandas, músicos y artistas muy conocidos a nivel mundial, ese mismo se estrenará en todas las plataformas.

Desde su migración no se ha rendido, aunque en un momento su carrera artística tuvo una pequeña pausa se ha reinventado luego de ello, actualmente no solo esta vigente en el medio sino que ayuda a muchos talentos musicales, en asesoría desde su aprendizaje en estos primeros cuarenta años de vida artística.

Todos los trabájos musicales están en sus plataformas digitales como: Spotify, Apple Music, ITunes, Amazon, entre otras.

https://cjvilchez.hearnow.com

Disfruta de su contenido en su canal en Youtube @CJVilchez y en sus redes sociales.

