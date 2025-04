Mujer pierde 830 mil euros tras caer en estafa con falso Brad Pitt generado por IA

La mujer transfirió un total de 830 mil euros, creyendo que estaba ayudando a la estrella de cine con supuestos gastos médicos y problemas legales derivados de su divorcio con Angelina Jolie.

Poco después, fue contactada por alguien que se presentó como Jane Etta Pitt, el supuesto nombre de la madre del actor. Este perfil afirmó que su “hijo” necesitaba a alguien como ella.

Al día siguiente, el propio “Brad Pitt” inició una conversación, y así comenzó una relación virtual que duró más de un año y medio.

Anne narró que, al principio, tuvo dudas sobre la autenticidad del contacto, pero los estafadores le enviaron un pasaporte falso y mensajes supuestamente escritos por personas cercanas al actor, además de imágenes y videos generados con inteligencia artificial.

Estas pruebas, junto con mensajes románticos y poemas, la convencieron de la veracidad de la relación con el presunto Brad Pitt.

“Era el hombre perfecto en palabras”, expresó Anne en una entrevista con el programa francés Sept à huit de la cadena TF1.

Durante este tiempo,el falso Pitt afirmó estar interesado en su trabajo, algo que, según Anne, su marido no hacía.

Esto contribuyó a que ella decidiera divorciarse y obtuviera una liquidación de 775 mil euros, que posteriormente entregó casi en su totalidad a los estafadores.

El falso Pitt prometió regalos de lujo, pero dijo que estaban retenidos por problemas de aduanas y solicitó 9 mil euros para liberarlos.

El falso Brad Pitt dijo haber enfermado de cáncer

Más adelante, los estafadores afirmaron que el actor necesitaba dinero para tratar un supuesto cáncer de riñón, ya que sus cuentas estaban congeladas debido a su disputa legal con Angelina Jolie.

Anne transfirió 60 mil euros a una cuenta en Turquía, creyendo que estaba salvando la vida de su “pareja”.

La desconfianza de su hija no fue suficiente para convencer a Anne de que estaba siendo engañada.

“Cuando lo veas en persona, me pedirás disculpas”, respondió a las advertencias.

Sin embargo, las dudas comenzaron a surgir en el verano de 2024, cuando el verdadero Brad Pitt fue visto públicamente con su pareja, Inés de Ramon.

A pesar de esto, los estafadores continuaron manipulándola, incluso enviándole un falso comunicado que negaba las noticias sobre la relación y aseguraba que él estaba comprometido con “alguien especial”.

Un supuesto agente del FBI también contactó a Anne, prometiendo ayudarla a salir del fraude a cambio de 5 mil euros, dinero que también transfirió.

En total, Anne quedó en la ruina, vendió todos sus muebles y se mudó con una amiga.

Finalmente, abrió una campaña de financiación colectiva para cubrir los costos legales de su caso.

La mujer, quien intentó suicidarse en tres ocasiones, fue ingresada en una clínica especializada en depresión.

“Me pregunto por qué me eligieron para hacerme tanto daño. Nunca he lastimado a nadie. Estas personas merecen el infierno”, reflexionó Anne en conversación con Sept à huit

Este no es el primer caso de estafas utilizando la identidad del actor. En 2023, cinco personas fueron detenidas en España por engañar a dos mujeres vulnerables utilizando una técnica similar, con un monto total de 325 mil euros.

La cadena TF1 retiró la entrevista de Anne de sus plataformas tras una ola de comentarios ofensivos y burlas en redes sociales, algunos provenientes incluso de cuentas oficiales como las de Netflix Francia y el Toulouse Football Club.

La emisión del programa fue criticada por exponer a una víctima vulnerable sin considerar las posibles consecuencias.

Infobae