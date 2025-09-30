Critican fuertemente a Bad Bunny tras ser anunciada su participación en el show del Super Bowl: "No tiene canciones en inglés"

La histórica selección de Bad Bunny para protagonizar el show del intermedio del Super Bowl fue recibida con un enorme entusiasmo por los millones de seguidores del artista puertorriqueño, quien aseguró que su actuación es "para mi gente, mi cultura y nuestra historia".

Al mismo tiempo, el anuncio no sentó bien en ciertos sectores y no precisamente porque no les guste el estilo del Conejo Malo. Más que la música, lo que les molesta del cantante son sus posicionamientos políticos respecto a Puerto Rico, sus críticas a la política migratoria de la Casa Blanca y el hecho de que sus temas sean exclusivamente en español.

Como recoge la revista Forbes y Fox News, el comentarista conservador Benny Johnson del Daily Wire no tardó en criticar la selección del artista de Vega Baja. "Este es Bad Bunny. Acaban de anunciar que hará el show del intermedio del Super Bowl. Es un gran hater de Trump, un activista en contra de ICE, no tiene canciones en inglés".

Además, recuerda Johnson en su mensaje a sus 3,9 millones de seguidores, Bad Bunny excluyó a Estados Unidos de su próxima gira mundial por temor a que Ice hiciera redadas en sus conciertos.

A otro popular comentarista ultraconservador, Jack Posobiec, tampoco le sentó bien el logro del Conejo. "A este es al que elegimos para el show del intermedio, la actuación musical más vista de Estados Unidos", dijo en su cuenta de X, que tiene 3,2 millones de seguidores, y en la que también señaló que "el amigo de Obama", el productor Jay Z, es quien tiene el contrato con la NFL para producir el show.

Robby Starbuck, quien se define en su cuenta de X como un cineasta cubanoamericano, pidió a sus seguidores que se quejaran ante la NFL por la selección del puertorriqueño. "¿Lea parece a alguien que este tipo represente el fútbol americano? Seamos sinceros. Nadie lo piensa. No se trata de música, se trata de poner a un tipo que odia a Trump y a MAGA".

Prueba del revuela causado es que Boycott the NFL es uno de los trending topics de X, donde se ha desatado un debate entre quienes apoyan al cantante puertorriqueño y quienes rechazan su selección.

La final de la NFL se celebrará el domingo 8 de febrero en el Estadio Levi’s de Santa Clara, CA. Por eso, tras la reacción crítica en círculos ultraconservadores a la selección de Bad Bunny, el gobernador de ese estado aplaudió la noticia. "California está emocionada de darte la bienvenida", dijo el política demócrata en su cuenta.

Noticia al Día/People