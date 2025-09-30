Martes 30 de septiembre de 2025
Farándula

Critican fuertemente a Bad Bunny tras ser anunciada su participación en el show del Super Bowl: "No tiene canciones en inglés"

El artista puertorriqueño, quien aseguró que su actuación es "para mi gente, mi cultura y nuestra historia".

Por Ernestina García

Critican fuertemente a Bad Bunny tras ser anunciada su participación en el show del Super Bowl:
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La histórica selección de Bad Bunny para protagonizar el show del intermedio del Super Bowl fue recibida con un enorme entusiasmo por los millones de seguidores del artista puertorriqueño, quien aseguró que su actuación es "para mi gente, mi cultura y nuestra historia".

Al mismo tiempo, el anuncio no sentó bien en ciertos sectores y no precisamente porque no les guste el estilo del Conejo Malo. Más que la música, lo que les molesta del cantante son sus posicionamientos políticos respecto a Puerto Rico, sus críticas a la política migratoria de la Casa Blanca y el hecho de que sus temas sean exclusivamente en español.

Como recoge la revista Forbes y Fox News, el comentarista conservador Benny Johnson del Daily Wire no tardó en criticar la selección del artista de Vega Baja. "Este es Bad Bunny. Acaban de anunciar que hará el show del intermedio del Super Bowl. Es un gran hater de Trump, un activista en contra de ICE, no tiene canciones en inglés".

Además, recuerda Johnson en su mensaje a sus 3,9 millones de seguidores, Bad Bunny excluyó a Estados Unidos de su próxima gira mundial por temor a que Ice hiciera redadas en sus conciertos.

A otro popular comentarista ultraconservador, Jack Posobiec, tampoco le sentó bien el logro del Conejo. "A este es al que elegimos para el show del intermedio, la actuación musical más vista de Estados Unidos", dijo en su cuenta de X, que tiene 3,2 millones de seguidores, y en la que también señaló que "el amigo de Obama", el productor Jay Z, es quien tiene el contrato con la NFL para producir el show.

Robby Starbuck, quien se define en su cuenta de X como un cineasta cubanoamericano, pidió a sus seguidores que se quejaran ante la NFL por la selección del puertorriqueño. "¿Lea parece a alguien que este tipo represente el fútbol americano? Seamos sinceros. Nadie lo piensa. No se trata de música, se trata de poner a un tipo que odia a Trump y a MAGA".

Prueba del revuela causado es que Boycott the NFL es uno de los trending topics de X, donde se ha desatado un debate entre quienes apoyan al cantante puertorriqueño y quienes rechazan su selección.

La final de la NFL se celebrará el domingo 8 de febrero en el Estadio Levi’s de Santa Clara, CA. Por eso, tras la reacción crítica en círculos ultraconservadores a la selección de Bad Bunny, el gobernador de ese estado aplaudió la noticia. "California está emocionada de darte la bienvenida", dijo el política demócrata en su cuenta.

Noticia al Día/People

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Critican fuertemente a Bad Bunny tras ser anunciada su participación en el show del Super Bowl:

Critican fuertemente a Bad Bunny tras ser anunciada su participación en el show del Super Bowl: "No tiene canciones en inglés"

Entender el cambio mundial (por el Dr. Ángel Lombardi)

Entender el cambio mundial (por el Dr. Ángel Lombardi)

La comedia Hello Sussy con Ana María Simón y Albi Abreu viene a Maracaibo el 5-Oct

La comedia Hello Sussy con Ana María Simón y Albi Abreu viene a Maracaibo el 5-Oct

El papel de la secretaria evoluciona con las tecnologías

El papel de la secretaria evoluciona con las tecnologías

Josué Benjamín realiza escultura gigante en honor al Dr. José Gregorio Hernández

Josué Benjamín realiza escultura gigante en honor al Dr. José Gregorio Hernández

Secretario de Guerra de EEUU afirmó que pondrá fin a iniciativas de inclusión y medidas de la identidad de género dentro de las Fuerzas Armadas

Secretario de Guerra de EEUU afirmó que pondrá fin a iniciativas de inclusión y medidas de la identidad de género dentro de las Fuerzas Armadas

Ministro de la Igualdad del presidente Petro se quedó sin visa para entrar en EEUU

Ministro de la Igualdad del presidente Petro se quedó sin visa para entrar en EEUU

La secuela de la película de ‘Los Simpson’ se estrenará en julio de 2027

La secuela de la película de ‘Los Simpson’ se estrenará en julio de 2027

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 30 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 30 de septiembre de 2025

Carlos Mendoza seguirá como mánager de los Mets en la temporada 2026

Carlos Mendoza seguirá como mánager de los Mets en la temporada 2026

Los venezolanos Sergio Córdova y Jesús Ramírez anotan en sus clubes europeos

Los venezolanos Sergio Córdova y Jesús Ramírez anotan en sus clubes europeos

Mototaxista viajaba junto a su hija para vender drogas en Caracas

Mototaxista viajaba junto a su hija para vender drogas en Caracas

La ciudad de Yeda será la sede de la Supercopa de España en enero de 2026

La ciudad de Yeda será la sede de la Supercopa de España en enero de 2026

Confirman secuela de The Social Network que se estrenará en octubre del 2026

Confirman secuela de The Social Network que se estrenará en octubre del 2026

Kim Kardashian deslumbra en Vogue Francia con joyas Cartier

Kim Kardashian deslumbra en Vogue Francia con joyas Cartier

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Estos son los feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre

Estos son los feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre

Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

Bachaquero registra otro temblor de 3.5

Bachaquero registra otro temblor de 3.5

Inaugurarán muestra bibliográfica sobre José Gregorio Hernández este jueves 2-Oct

Inaugurarán muestra bibliográfica sobre José Gregorio Hernández este jueves 2-Oct

El paso vehicular en la Circunvalación 1 estará parcialmente restringido este martes 30- Sep

El paso vehicular en la Circunvalación 1 estará parcialmente restringido este martes 30- Sep

Noticias Relacionadas

Al Dia

¡Escándalo! Activista se desnuda en junta escolar para protestar

Bourne se hizo conocida en Internet luego de que su hija Lily, quien nació siendo hombre y se identificó en su adolescencia como mujer, iniciara su transición
Farándula

La comedia Hello Sussy con Ana María Simón y Albi Abreu viene a Maracaibo el 5-Oct

Se trata de una comedia que te hará reír y reflexionar.
Farándula

Kim Kardashian deslumbra en Vogue Francia con joyas Cartier

Kim Kardashian ha vuelto a captar la atención del mundo de la moda tras protagonizar la portada de la edición francesa de Vogue, en la que posa ligera de ropa, llevando exclusivamente joyas de alta gama de la reconocida marca Cartier.
Farándula

Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026

La superestrella latina Bad Bunny, conocido por llevar la música en español a lo más alto de las listas de éxitos, será el encargado de dar vida al espectáculo del medio tiempo del Super Bowl en febrero.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025