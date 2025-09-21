Domingo 21 de septiembre de 2025
Farándula

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

La acción legal busca reparar los daños emocionales y económicos ocasionados

Por Ernestina García

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La modelo e influencer venezolana Isabella Ladera demandó al cantante Beéle en una corte de Florida tras la filtración de un video íntimo que, según ella, solo estaba en posesión de ambos.

La acción legal busca reparar los daños emocionales y económicos ocasionados por la difusión no autorizada del material.

La demanda fue presentada el 19 de septiembre y está acompañada de un comunicado en el que Ladera insiste en limpiar su nombre en redes sociales y responsabilizar a quienes obtuvieron beneficios económicos con la circulación del contenido.

De acuerdo con el programa Hoy Día, la venezolana estaría exigiendo a Beéle y a otros involucrados una compensación de 50 mil dólares por concepto de daños y perjuicios. La cifra, aunque menor frente a casos de celebridades en Estados Unidos, refleja el intento de la demandante por sentar un precedente en el ámbito legal.

El abogado de Ladera, Pierre Hachar, explicó que el caso se fundamenta en la defensa de derechos básicos como la privacidad. “La filtración no autorizada de grabaciones íntimas ha causado un profundo daño emocional y reputacional”, aseguró el jurista.

En el comunicado, Ladera fue categórica: “Nadie debería aprovecharse de la vulnerabilidad de otro para generar dinero o contenido. Esto no es entretenimiento, es un delito, y lo único que deja son cicatrices”. Con esas palabras, buscó transmitir la gravedad de lo sucedido más allá del escándalo mediático.

La defensa de la influencer adelantó que invocará recursos legales amparados por la ley de Florida, entre ellos acciones por invasión de privacidad, ciberacoso sexual, imposición intencional de angustia emocional y negligencia. El caso, de avanzar, podría convertirse en una referencia para futuras demandas de este tipo.

Por su parte, Beéle no ha respondido de manera formal a la denuncia, aunque tras conocerse la existencia del video negó cualquier responsabilidad en su filtración. El cantante afirmó que ni divulgó ni participó en la difusión del material, y advirtió que se reserva el derecho de actuar legalmente contra quienes resulten culpables.

La controversia ha puesto nuevamente en la agenda pública la vulnerabilidad de figuras públicas ante la exposición de su vida privada en internet. Especialistas señalan que la viralización de contenidos íntimos sin consentimiento constituye un problema creciente en la era digital.

Noticia al Día/CNN

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Esto te traen los astros este domingo 21 de septiembre

Esto te traen los astros este domingo 21 de septiembre

Un 21 de septiembre nació La

Un 21 de septiembre nació La "Negra Matea": la guía de Simón Bolívar

Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas "Que bien te ves, San Francisco"

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan "Speedy" González

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano:

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano: "Lo que tenemos es un don de Dios"

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Estallido de bombona de gas dejó una persona herida en La Esquina del Muerto en Caracas

Estallido de bombona de gas dejó una persona herida en La Esquina del Muerto en Caracas

Diveana lanza la versión de lujo de

Diveana lanza la versión de lujo de "Tus Ojos"

"El Peregrino de los Andes", se descompensó antes de culminar su travesía

Noticias Relacionadas

Al Dia

Comunas de Maracaibo se entrenan para la defensa integral de la nación

En Maracaibo el Órgano de Defensa Integral (ODI), liderada por Giancarlo Di Martino, como alcalde y como jefe político del PSUV, junto a su equipo de gobierno, quienes participan como enlaces en cada parroquia.
Al Dia

Diveana lanza la versión de lujo de "Tus Ojos"

Desde finales de los años 80, Diveana se consolidó como una de las voces más icónicas de Venezuela y Latinoamérica.
Farándula

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

Los quiero mucho, chicos», escribió la modelo en su perfil de Instagram sin dar más explicaciones.
Al Dia

Catherine Fulop tras estrepitosa caída: “Les juro que estoy bien. Hice un papelón, pero estoy entera”

La caída generó preocupación en el público, ya que Fulop desapareció de la vista al golpear contra carteles y un teleprompter.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025