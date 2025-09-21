¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

La modelo e influencer venezolana Isabella Ladera demandó al cantante Beéle en una corte de Florida tras la filtración de un video íntimo que, según ella, solo estaba en posesión de ambos.

La acción legal busca reparar los daños emocionales y económicos ocasionados por la difusión no autorizada del material.

La demanda fue presentada el 19 de septiembre y está acompañada de un comunicado en el que Ladera insiste en limpiar su nombre en redes sociales y responsabilizar a quienes obtuvieron beneficios económicos con la circulación del contenido.

De acuerdo con el programa Hoy Día, la venezolana estaría exigiendo a Beéle y a otros involucrados una compensación de 50 mil dólares por concepto de daños y perjuicios. La cifra, aunque menor frente a casos de celebridades en Estados Unidos, refleja el intento de la demandante por sentar un precedente en el ámbito legal.

El abogado de Ladera, Pierre Hachar, explicó que el caso se fundamenta en la defensa de derechos básicos como la privacidad. “La filtración no autorizada de grabaciones íntimas ha causado un profundo daño emocional y reputacional”, aseguró el jurista.

En el comunicado, Ladera fue categórica: “Nadie debería aprovecharse de la vulnerabilidad de otro para generar dinero o contenido. Esto no es entretenimiento, es un delito, y lo único que deja son cicatrices”. Con esas palabras, buscó transmitir la gravedad de lo sucedido más allá del escándalo mediático.

La defensa de la influencer adelantó que invocará recursos legales amparados por la ley de Florida, entre ellos acciones por invasión de privacidad, ciberacoso sexual, imposición intencional de angustia emocional y negligencia. El caso, de avanzar, podría convertirse en una referencia para futuras demandas de este tipo.

Por su parte, Beéle no ha respondido de manera formal a la denuncia, aunque tras conocerse la existencia del video negó cualquier responsabilidad en su filtración. El cantante afirmó que ni divulgó ni participó en la difusión del material, y advirtió que se reserva el derecho de actuar legalmente contra quienes resulten culpables.

La controversia ha puesto nuevamente en la agenda pública la vulnerabilidad de figuras públicas ante la exposición de su vida privada en internet. Especialistas señalan que la viralización de contenidos íntimos sin consentimiento constituye un problema creciente en la era digital.

Noticia al Día/CNN