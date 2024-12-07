Martes 23 de septiembre de 2025
Farándula

Daddy Yankee desmiente rumores de supuesto romance con modelo colombiana: "Son falsos"

Daddy Yankee desmiente rumores de supuesto romance con modelo colombiana: "Son falsos". Foto: RRSS

Por Christian Coronel

Daddy Yankee desmiente rumores de supuesto romance con modelo colombiana:
Daddy Yankee rompió el silencio sobre su relación con la modelo Jessica Cediel, con quien fue vinculado sentimentalmente luego de anunciar su divorcio con Mireddys González, quien fue su esposa durante casi 30 años.

A través de su equipo de management, el reguetonero puertorriqueño se refirió a los rumores con la presentadora colombiana, con quien fue relacionado luego de que ella compartiera una fotografía con él tras acudir a un evento benéfico en Miami.

“A pesar de que hemos negado categóricamente los rumores, algunos medios de comunicación continúan difundiendo información falsa que relaciona a Daddy Yankee con Jessica Cediel. Queremos dejar claro que esta afirmación es completamente falsa”, dice el comunicado difundido por MoluscoTV News el 5 de diciembre.

"Jessica Cediel, al igual que otros voluntarios, le pidió una fotografía al artista al final de un evento dedicado a servir a quienes más lo necesita. Tras esto, Daddy Yankee se retiró del lugar inmediatamente, cerrando así su participación en esta actividad”, agregaron.

Por último, el equipo de trabajo de Daddy Yankee lamentó que Jessica Cediel “no haya querido aclarar la verdad” luego de que su fotografía diera “origen a esta situación”.

Previo al comunicado de Daddy Yankee, Jessica Cediel compartió en sus historias de Instagram misteriosos mensajes que fueron atribuidos a la polémica con Daddy Yankee, ya que fue señalada como la supuesta tercera en discordia entre el intérprete de ‘Gasolina’ y Mireddys González.

"Habrá gente enojada contigo porque te echaron tierra y floreciste. Me amo en todos mis modos”, escribió el 5 de diciembre y agregó: “El mundo podrá opinar lo que quiera de mí, más el mundo JAMÁS me podrá quitar la relación que tengo con DIOS y eso es lo ÚNICO que me importa”.

Mientras que en un último posteó señaló: “Crucificaron a JESÚS EL MISMO DIOS siendo inocente. Ahora qué puede esperar uno que es un simple mortal, de tanta gente MALA que hay en este mundo”.

Los rumores sobre una presunta relación entre Daddy Yankee y Jessica Cediel comenzaron poco después de que el intérprete anunciara su divorcio con Mireddys González.

Los famosos comenzaron a ser relacionados luego de que en redes sociales tomara relevancia una fotografía que la modelo compartió en Instagram el 9 de noviembre, donde solo le mostraba “respeto y admiración” a Daddy Yankee.

Noticia al Dia / Univisión

