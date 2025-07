Daddy Yankee regresa a la música de la mano de Anthony Ramos

Los seguidores de la música urbana latina seguramente están celebrando el retorno a escena de una de las leyendas más grandes de este género musical, ya que Daddy Yankee anunció su regreso con el adelanto de un nuevo sencillo.

Así lo confirmó el propio compositor tras publicar el tráiler oficial de su nuevo sencillo “Sonríele”.

Tras una pausa en su carrera musical, luego de la exitosa gira internacional La Última Vuelta World Tour, el Big Boss del reguetón además reveló que hará su regreso de la mano de otra de las estrellas hispanas más importantes del momento, el cantante y actor Anthony Ramos.

A través de su canal de YouTube, Daddy Yankee comparió un adelanto de la sorpresa que tiene preparada para sus seguidores. En este corto clip, se puede ver a Ramos arribando a una casa, en la que Yankee espera por él. Luego de un amistoso saludo, el actor pregunta: “¿estás listo?”, a lo que el cantante responde con total seguridad: “¡estoy de vuelta!”.

Según se añade, el título que trae este nuevo sencillo musical, que marca la vuelta del reguetonero a la música, es “Sonríele” y será lanzado oficialmente en todas las plataformas digitales este jueves 10 de julio.

Desde luego, el reintegro del cantante puertorriqueño es una gran noticia para los seguidores de la música latina, ya que a lo largo de su reconocida carrera en el espectáculo, el intérprete le ha regalado al mundo éxitos mundiales como "Gasolina", "Rompe", "Despacito" y "Con calma", por mencionar tan solo algunas de sus canciones más sonadas en los listados del planeta.

Y qué mejor compañero para este retorno que una joven estrella latina que ha logrado posicionarse como uno de los talentos más reconocidos del momento en Hollywood, Anthony Ramos. El multifacético artista, originario de la ciudad de Nueva York, saltó a la fama con su participación en el galardonado musical de Broadway Hamilton. Luego de esto, lo hemos visto en grandes producciones cinematográficas que incluyen las películas A Star Is Born (2018), In the Heights (2021), Transformers: Rise of the Beasts (2023) y Twisters (2024).

Noticia al Día/People