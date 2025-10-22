Después de una década de trayectoria en Estados Unidos y consolidarse como una de las artistas más influyentes y pioneras en el género pop latino alternativo de Memphis, la cantante y performer zuliana Daniela Bohórquez anuncia una nueva etapa en su carrera, marcada por ambiciosos proyectos en solitario y estratégicas colaboraciones que la proyectan a nivel nacional.

Bohorquez, no solo ha sido una intérprete; ha sido una constructora de comunidad y una voz esencial para el público hispano en la región de Tennessee. Su compromiso de ocho años con la música latina en español ha llenado un vacío cultural en la ciudad, donde su autenticidad, versatilidad musical y poderosa puesta en escena la han posicionado como una figura de élite.

"Mi visión siempre ha sido construir algo grande para mi comunidad hispana en la ciudad. No es solo cantar, es construir un espacio donde sientan feeling y se vean representados," afirma la artista venezolana.

Proyectos clave y evidencias de crecimiento sostenido



La artista, quien actualmente lidera la banda de pop alternativo Área Cincuenta y Ocho, ha logrado un reconocimiento sostenido en la industria a través de las siguientes acciones:

Expansión Geográfica: A pesar de estar radicada en Memphis, su trabajo ha trascendido fronteras regionales, con actuaciones de Área Cincuenta y Ocho en ciudades clave como Chicago, Nashville, Houston y California.

Colaboraciones estelares



Próximamente, la artista lanzará una importante colaboración: una con reconocido ex integrante de Guaco, para finales de año, lo que demuestra la creciente validez de su talento en la industria.

Su presencia activa y el lanzamiento de clips y canciones a través de plataformas como YouTube, TikTok e Instagram reflejan un compromiso con la distribución profesional de su música.

El lanzamiento más esperado: Dani Latin music en solitario



El enfoque inmediato de la artista es el lanzamiento de su proyecto en solitario bajo el nombre de Dani Latin Music. Tras años de éxito con agrupaciones (incluyendo un período de cinco años en la banda de rock en español Don Ramon), la artista prepara su debut profesional en solitario. Como antesala a su primera producción, hará el lanzamiento de un mix de cumbia y merengue dedicado a la comunidad latina, que llegará a su canal de YouTube este diciembre.

Por otra parte, para el próximo año, se espera el lanzamiento de su primer sencillo inédito, marcando el inicio formal de su proyecto individual.

Sobre su Álbum Debut explicó, "Este sencillo servirá como antesala para el lanzamiento de un "disco" (conjunto de canciones en plataformas digitales) para principios del próximo año".

Visión Musical: El nuevo material explorará una fusión de ritmos latinos y pop, manteniendo su esencia "jocosa" y su inigualable tonalidad latina.

Dani Latin Music continúa demostrando que la excelencia y el compromiso inquebrantable con el arte pueden llevar el talento venezolano a la cima de la escena musical latina estadounidense. Puedes seguirla en Instagram como @Danilatinmusic.

