Daniella Álvarez se robó el show durante su pasarela en la Fashion Week de París

Daniella Álvarez es una de las exreinas más recordadas por los colombianos, pues aunque no figuró durante su paso por Miss Universo, poco a poco logró abrirse camino en el mundo del entretenimiento con su carisma y sin igual belleza.

Sin embargo, durante la pandemia, la comunicadora sufrió un impasse con su salud, por lo que perdió una de sus piernas y quedó en riesgo con la otra, por lo que debió recibir terapia.

Una isquemia llevó a que la ex Señorita Colombia se convirtiera en ejemplo para millones de mujeres y hombres, que en algún momento pensaron que perder una de sus extremidades era sinónimo de haber detenido su vida.

Aunque inicialmente Álvarez lamentó el hecho de que no podría volver a bailar como solía mostrarlo en redes sociales, se dedicó a ejercitarse y poco a poco su prótesis se fusionó con su cuerpo como uno solo.

Asimismo, se convirtió en el ángel de la guarda de aquellos que, por diferentes motivos, no lograban adquirir una prótesis para continuar trabajando por sus sueños. En 2022 comenzó una relación con el actor y presentador Daniel Arenas, que ha mantenido al margen de las redes sociales y medios de comunicación publicaciones y comentarios.

Daniella Álvarez, además de convertirse en ejemplo de vida, también se volvió imagen de diferentes campañas publicitarias en las que mostraban la gallardía de las mujeres con su condición de movilidad. Por eso, no sorprendió verla desfilando en la París Fashion Week que se desarrolla por estos días en la capital francesa y en la que formó parte de la pasarela de L’oreal como parte fundamental de la imagen que quería proyectar la marca.

La atlanticense salió a la pasarela luciendo un vestido en color blanco con tirantes y escote recto que marcaba a la perfección su delicada silueta. Además, de la cintura se abría en una falda tipo globo que dejó ver sus piernas con unos botines en color negro. Llamó la atención que su cabello rubio lo llevó con un peinado a modo de cola de caballo desde la coronilla y con el que jugó durante todo su camino por la pasarela.

Al momento de salir a escena, Daniella Álvarez se llevó una ovación por parte de los asistentes al evento y en el fondo, retumbaron los aplausos por su desparpajo para caminar. En su rostro, se marcaba una inigualable sonrisa que dejó ver la emoción que le produjo volver a desfilar en una pasarela, a pesar de que muchos en algún momento pensaron que sería una limitante para su carrera.

Cabe destacar que. Daniela Álvarez desfiló junto a grandes íconos de la moda como Heidi Klum, Cara Delevigne, Belinda, que sufrió una aparatosa caída, la cantante brasileña Anitta, y otras grandes que formaron parte del staff de figuras reconocidas para este importante evento.

En redes sociales los comentarios no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los internautas no bajaron a Daniela de “preciosa” y “hermosa”, con otros apuntes como: “Daniela la rompió, qué gran ejemplo de mujer”; “se me aguaron los ojos, increíble”; “eso es nunca darse por vencido”; “solo admiración por esta mujer”; “la muestra de lo que es realmente una reina colombiana”, entre otros.

La exreina reaccionó a los mensajes de diferentes publicaciones en las que se le mencionaba, replicándolos en sus historias de Instagram y agradeciendo por el apoyo que brindaron en esta etapa, que para ella, es un sueño más cumplido en su carrera en el modelaje.

Noticia al Día / Infobae