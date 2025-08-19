Martes 19 de agosto de 2025
David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

El valor de los pequeños comienzos, David Alastre músico y productor – multiinstrumentista que triunfa en los grandes escenarios. Un…

Por Josue Carrillo

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios
David Alastre músico y productor
El valor de los pequeños comienzos, David Alastre músico y productor – multiinstrumentista que triunfa en los grandes escenarios.

Un joven con un gran talento, le permitió forjar una carrera llena de éxitos y exaltar a su país desde cualquier frontera.

David Alastre es un talentoso músico, productor y multiinstrumentista venezolano que se destaca en el mundo. Su historia es un testimonio de superación, fe y excelencia artística. Desde muy temprana edad destaca su talento y formación musical, su padre ante la imposibilidad económica le obsequia un piano dibujado sobre cartón ahí comienzan sus grandes momentos con su talento, desde esa experiencia marcó el inicio de un camino que lo llevaría a los principales escenarios del continente.

Como pianista, David ha sido parte de importantes giras y presentaciones internacionales. Actualmente forma parte de la banda del renombrado artista cristiano TobyMac, participando en giras como el Hits Deep Tour, con presentaciones en arenas de Estados Unidos ante miles de personas. En cada show, David representa con orgullo a Venezuela, llevando su idioma y su identidad a lo más alto, incluso cantando en español durante momentos especiales del espectáculo.

En su faceta como productor musical, David ha trabajado con destacados artistas de la escena latina e internacional. Ha sido arreglista y músico clave en la producción del álbum Beautiful Humans Vol. 1 de AleMor, nominado a los premios Grammy y Latin Grammy. Su versatilidad le ha permitido destacar en géneros que van desde el pop y la música latina hasta el gospel y el neo-soul.

_Su talento ha sido reconocido con múltiples premios, incluyendo un Hollywood Music in Media Award y varios Pepsi Music Awards en Venezuela.

Sin duda la constancia deja grandes frutos y es así como en el 2024 David Alastre fue invitado a formar parte de The Recording Academy, la prestigiosa organización detrás de los Grammy Awards. Ser miembro de esta selecta academia es un honor reservado para aquellos que han demostrado un nivel sobresaliente de profesionalismo y contribución en la industria musical. Como miembro, David no solo forma parte de un grupo exclusivo de profesionales que influyen en la dirección de la música global, sino que también tiene la responsabilidad de participar en la votación de los premios Grammy, reconociendo y celebrando la excelencia en la música a nivel mundial.

Son múltiples los logros en dónde además su nombre ha estado ligado a proyectos con artistas de renombre como Tony Succar, Ella Bric, La India de Nueva York, Maelo Ruiz, Ingrid Rosario, Ronald Borjas, Víctor Muñoz y Nelson Arrieta, entre otros. Cada uno de estos artistas ha dejado su marca en la música latina y mundial, y la colaboración de David con ellos es un reflejo de su versatilidad y talento.

David Alastre es un digno representante de superación y esfuerzos, logrando inspirar a otros que desean trascender y dejar huellas en el mundo de la musica.

