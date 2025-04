Dayana Mendoza defiende su postura sobre las imágenes religiosas tras comentarios ofensivos en sus publicaciones

La exmiss Universo 2008, Dayana Mendoza, utilizó un video en su cuenta de Instagram para aclarar y defender su postura sobre las imágenes religiosas, luego de notar un aumento significativo de comentarios ofensivos en sus publicaciones.

Mendoza explicó que la controversia surgió a raíz de la viralización de un fragmento de un video anterior, datado del 25 de julio de 2024, donde realizaba un ayuno y oración por Venezuela. Ante las ofensas recibidas en sus redes sociales, enfatizó que estas son sus plataformas personales y que en ellas expresa sus convicciones.

Subrayó que, a diferencia de quienes la critican, ella no acostumbra a ingresar a las redes sociales de otros usuarios para ofenderlos, independientemente de su número de seguidores.

En su mensaje, Mendoza reiteró su firme creencia en lo que dice la Biblia, citando específicamente el Salmo 115, que describe a las imágenes como objetos inertes, sin capacidad de hablar, ver, oír, oler, tocar o caminar, y advierte que quienes las adoran se vuelven semejantes a ellas.

Tras recitar el pasaje bíblico, afirmó que cualquier milagro atribuido a imágenes o a personas fallecidas no proviene de Dios, sino de Satanás, basándose en las enseñanzas de la Biblia.

Aclaró que su intención al hablar de su fe no es ofender a nadie, aunque comprende que quienes no comparten o no desean aplicar la palabra de Dios podrían sentirse ofendidos.

No obstante, concluyó citando al apóstol Pablo, señalando que, de cualquier manera, el mensaje de Jesucristo está siendo predicado para su gloria.

