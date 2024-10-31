Dayana Mendoza: El Miss Universo… no es lo mismo de antes

La Miss Universo 2008, Dayana Mendoza, explicó este jueves 31 de octubre, en medio de un live a través de su cuenta en la red social Instagram, que no participaría en el Miss Universo como jurado, ni en ningún otro aspecto ya que “No es lo mismo de antes”.

Actualmente, la modelo se encuentra alejada del foco mediático y se dedica a predicar la palabra de Dios en una iglesia cristiana en Estados Unidos.

Dayana reveló que tras adjudicarse la corona no disfrutó de la industria como ella lo esperaba, ya que pasó momentos difíciles tanto a nivel personal como profesional.

Hasta que un día, llegó al punto de su carrera en el que sintió que toda su vida “se vino abajo” y decidió arrodillarse ante Dios para pedirle que tomara las “riendas de su vida” porque necesitaba su guía ante las tribulaciones.

Noticia al Día / Noticias 24